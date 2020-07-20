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Ученые открыли уникальные возможности ультрафиолета в борьбе с коронавирусом

Москва, 20.07.2020
  • Ученые открыли уникальные возможности ультрафиолета в борьбе с коронавирусом

ТАСС

Ученым из Италии удалось открыть уникальный способ уничтожения коронавируса, используя ультрафиолетовое излучение, рассказал иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи. Он уточнил, что в ходе исследований в этом направлении вирусы COVID-19 был помещались в капли воды, которые после этого подвергались ультрафиолетовому излучению. Результаты превзошли все ожидания, рассказал ученый.

«Воздействие УФ-излучения даже в малых дозах буквально в течение нескольких секунд способно привести к инактивации вируса», - цитирует Клеричи РИА Новости.

Этим, по словам ученого, объясняется спад заболеваемости коронавирусом в летний период. Солнечные лучи, проникающие летом в атмосферу планеты, уничтожают вирус в каплях слюны и другой жидкости, добавил Клеричи.

Ранее российские ученые, рассказали о бесполезности ношения медицинских перчаток в целях защиты от коронавирусной инфекции. COVID-19 является многокомпонентным вирусом, что заставляет его распадаться после непродолжительного времени нахождения на поверхности, сообщили ученые. В этой связи они рекомендуют в целях профилактики мыть руки и носить маски в общественных местах.

По данным на 20 июля, в России выявлено за истекшие 24 часа 5 940 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб. Суточный прирост обновил минимум с апреля - 29 апреля в России был зафиксирован 5841 случай новой коронавирусной инфекции, после чего шкала суточной заболеваемости не опускалась ниже шести тысяч. В общей сложности в РФ за все время эпидемии выявлено 777 486 случаев COVID-19. 

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