Ученые выяснили, откуда коронавирус попал в Россию

Коронавирусная инфекция попала в Россию из Европы в феврале-марте текущего года, сообщили ученые Сколтеха, ВШЭ НИИ гриппа в Санкт-Петербурге и Института проблем передачи информации в Москве результаты своего исследования, которое проводилось на основе генетического анализа 211 образцов вируса. Образцы были получены от инфицированных граждан РФ в период с 11 марта по 23 апреля.

«Результаты подтвердили предположение, что коронавирус попал в Россию из Европы в конце февраля – начале марта этого года», - говорится в сообщении Сколтеха.

После проведения анализа распространения коронавирусной инфекции на раннем этапе по российской территории, ученые пришли к выводу, что вирус попал в страну по средствам минимум 67 независимым завозам вируса в разные города России в конце февраля — начале марта. В основном инфекция была привезена из стран Европы, однако, многие из завозов не привели к вспышкам эпидемии в России, считают авторы исследования.

Они также сообщают, что в России, к настоящему моменту, циркулирует как минимум девять различных вариантов вируса, которые не наблюдаются в других странах.

В своем исследовании ученые подробно остановились на вспышке коронавируса в одной из петербургских больниц, где заболело более 400 человек. После чего вирус быстро распространился по городу и оказал влияние на эпидемиологическую ситуацию в Санкт-Петербурге.