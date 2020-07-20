В Кремле высказались об отношении к митингам в Хабаровске

В Кремле нет мнения, что митинги, проходящие в Хабаровске в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, проплачены из-за рубежа или его командой, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

«Нет, мы об этом не говорим. Если отвечать на этот вопрос, то ответ – нет», - цитирует ТАСС ответ представителя Кремля на вопрос журналиста, есть ли администрации президента мнение, что эти митинги в Хабаровске организованы извне.

Песков сообщил, что в правительстве есть понимание о необходимости обеспечить бесперебойное и четкое функционирование региональных властей по реализации всех программ и оказанию услуг населению в полном объеме.

Он добавил, что в планах президента РФ пока нет поездки в Хабаровск. Песков также сообщил, что вести диалог с митингующими гражданами могут «любые политики в режиме постоянного, бесперебойного диалога региональных властей с местными жителями». При этом конкретных имен Песков не назвал. Он уточнил, что Путин получает информацию о ситуации в крае постоянно. Отвечать на вопрос, почему федеральные телеканалы практически не освещают митинги в Хабаровске, чиновник отказался, сообщив, что «не будет комментировать редакционную политику телеканалов».