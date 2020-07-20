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В Оксфорде вакцина от коронавируса успешно прошла испытание

Москва, 20.07.2020

Вакцина от коронавируса, которая была создана исследователями из Оксфордского университета, успешно прошла первую фазу клинических испытаний, сообщает британский медицинский журнал The Lancet. Сообщается, что препарат продемонстрировал признаки эффективности и безопасности.

У добровольцев, испытавших на себе вакцину, наблюдались побочные эффекты в виде головной боли, общей слабости, сообщает издание. Испытуемым был прописан парацетамол. В результате вакцинации у более, чем 90% добровольцев появились нейтрализующие антитела, также повысились T-лимфоцитов, задачей которых является уничтожение пораженных вирусом клеток, говориться в статье.

Сегодня, 20 июля были опубликованы результаты второго этапа клинических испытаний китайской вакцины, разработанной в Ухане командой исследователей под руководством профессора Вэй Чэня. Уточнятся, что обе вакцины разработаны на основе аденовирусного вектора.

Ранее российское Минобороны объявило о завершении фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса. Утром 20 июля была выписана вторая группа добровольцев из Главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко. В испытаниях принял участие исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. На сайте ведомства опубликовано сообщение, в котором говорится, что у всех добровольцев был выработан иммунитет от коронавирусной инфекции.

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