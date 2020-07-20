В РФПИ заявили о необходимости вакцинировать от коронавируса 50 млн россиян

В ближайшее время в России подлежат вакцинации 50 млн граждан или почти каждый третий житель страны, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Всего, по нашей оценке, в Российской Федерации необходимо в ближайшее время вакцинировать 40-50 миллионов человек», - рассказал Дмитриев в интервью информационному центру по борьбе с коронавирусом. Он уточнил, что отечественных препарат на основе аденовируса успешно прошел первую стадию клинических испытаний, вторая - должна завершиться в начале августа. Далее, вакцину ждут финальные испытания сразу в нескольких странах – в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и странах Африки, где вакцину введут приблизительно ста добровольцам.

Сразу после завершения третьей фазы испытаний, начнется массовый выпуск препарата на базах компаний Р-Фарм и Alium. Одобрение третьих стран, задействованных в испытаниях российской вакцины, должно поступить в сентябре. По мнению Дмитриева, массовая вакцинация способна остановить «вторую потенциальную вторую волну пандемии». К концу года планируется произвести «до 200 миллионов доз вакцины, 30 миллионов доз будет произведено в России, а остальное с помощью международных партнерств по всему миру».

Уточняется, что вакцины на основе аденовирусов готовятся не только в России, но и в других странах. В будущем году суммарно будет произведено более 3 млрд доз аналогичных вакцин, считают специалисты РФПИ.