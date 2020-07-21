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Академик рассказал, когда завершится «первая и последняя» волна коронавируса

Москва, 21.07.2020

По мнению академика РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталия Зверева, «первая и единственная волна коронавирусной инфекции нового типа будет продолжаться до тех пор, пока вирусом не переболеет 70-80% населения РФ».

«Какая новая волна? У нас еще первая идет, и будет идти, повторяю, пока не переболеет 70-80% населения», - сообщил ученый. Он призвал не нагонять страх на людей, а также, по его мнению, нет необходимости вводить новый карантин».

Зверев напомнил и о сезонном всплеске ОРВИ, который ожидается осенью и будет связан «не только и не столько с COVID-19», а скорее с другими респираторными заболеваниями.

«Они никуда не делись, такой подъем происходит каждый год», - добавил академик.

Ранее о подъеме заболеваемости, который стоит ожидать осенью заявлял профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов. Он также, как и его коллега уверен, что не стоит путать коронавирус с респираторными заболеваниями, а вторая волна «вряд ли будет такой же силы, как и первая».  Он отметил, что у многих уже появился иммунитет к коронавирусу, также граждане стали серьезнее относиться к предупреждениям и профилактике.

В России за истекшие сутки выявлено 5 842 новых случая коронавируса в 81 регионе, среди них 1412 (24,2%) без клинических проявлений, говорится в сообщении штаба. Число летальных исходов за последние 24 часа составило 153 пациента. В общей сложности в РФ от коронавируса нового типа умерло 12 580 человек. Выписано за последние 24 часа из российских больниц 8782 пациента, всего поправилось 562 384 человек. Общее количество активных случаев в стране составляет 208 364.

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