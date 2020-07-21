Акции дня: «Россети» растут на 5%

Рост на российском рынке акций продолжается: дневная сессия во вторник закрылась с растущими индексами. Лучше рынка торговались бумаги «Россетей», акции выросли на +5,44% до 1,6388 рублей за штуку. Последний раз котировки были на таком уровне 8 июня. Аналитики ожидают перехода группы на единую акцию.

«Россети» проходят процесс консолидации. В мае под полный контроль группы перешла «дочка» «ФСК ЕЭС», которая в прошлые годы была самым прибыльным активом компании. По мнению экспертов, есть два варианта, как объединить акции группы. Первый – провести большую допэмиссия «Россетей» с конвертацией акций миноритариев ФСК в бумаги головной компании. Второй – перевод на единую акцию через принудительный выкуп пакетов миноритариев ФСК и последующий делистинг. На этом фоне интерес трейдеров к акциям растет. Как считает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова, преобладание «бычьих» настроений «позволяет рассчитывать на развитие повышения и движение к пику этого года 1,7627 рублей».

Индекс Мосбиржи во вторник вырос на +0,84% до 2825,71 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,93% до 1259,72 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:03 мск составила 44,44 доллара за баррель (+2,68%). Российская валюта немного укреплялась – 70,68 рубля за доллар