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Рынки растут на новостях из Европы и надеждах на скорое появление вакцины

Москва, 21.07.2020
#Фондовый рынок

Инвесторы позитивно отнеслись к новостям о подписании европейскими лидерами на саммите ЕС соглашения о создании фонда помощи наиболее пострадавшим от пандемии странам членам Евросоюза и об успешной работе над вакцинами от коронавируса, что позволяет надеяться на получение трех вакцин уже в этом году.

Цены акций на азиатских рынках достигли во вторник пятимесячного максимума. Например, индекс MSCI (за пределами Японии) вырос на 1,9% и достиг наивысшего с февраля уровня. Nikkei прибавил 0,8%, KOSPI – 1,3%, а австралийский S&P/ASX 100 – 2,2%, что позволило ему достичь самого высокого значения за пять недель.

Юань почти не изменился – 6,9923 за доллар, а иена слегка усилилась до 107,34 за доллар.

Евро на новости об успешном завершении саммита Евросоюза, позволяющим забыть опасения по поводу мрачного будущего Европы, вырос до четырехмесячного максимума 1,147 доллара США. Фьючерсы EuroSTOXX 50 и FTSE повысились на 0,5%, а DAX – на 0,6%.

За океаном накануне Nasdaq Composite закрылся с рекордным ростом в 2,5%. E-Mini S&P500 выросли на 0,2%, что позволило S&P500 достичь февральского максимума.

Ситуацию на глобальных рынках последние несколько месяцев поддерживали главным образом рекордные программы помощи экономике, принимаемые многими странами для ослабления последствий пандемии коронавируса COVID-19 и карантинов. Впрочем, далеко не все аналитики верят в устойчивость нынешнего ралли. Проверку на прочность оно пройдет уже в самом ближайшем будущем, когда начнется период корпоративной отчетности.

После подписания компромиссного соглашения в Брюсселе внимание инвесторов переключилось на потенциальные меры поддержки Белого дома. Это будет уже вторая такая программа помощи американской экономике – объем первой составил 3 трлн долларов.

«Скорее всего, США примут программу помощи в начале августа,- считает специалист по рынкам Mizuho Securities Нобухико Курамоши.- Мы не знаем ее точный объем, но я готов поспорить, что он составит от 1 до 1,5 трлн долларов.

Между тем, во вторник в Вашингтоне состоится обсуждение следующих шагов в борьбе с коронавирусом.

Золото после достижения девятилетнего максимума в понедельник – 1820,4 доллара за унцию во вторник слегка подешевело – 1818 долларов за унцию. Слабо отреагировала на новости из Брюсселя и нефть. На нефтяных рынках продолжается начавшаяся три недели назад борьба двух тенденций: надежд на скорое восстановление спроса на «черное золото» и страхи перед новыми карантинами, вызванными ростом числа новых заражений коронавирусом во многих странах.

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