Вход/Регистрация Подписка

Экологический бизнес: подведены итоги премии ECO BEST AWARD-2020

Москва, 21.07.2020
17 июля состоялось официальное объявление итогов IV Премии ECO BEST AWARD, независимой общественной награды, вручаемой российским и международным компаниям за лучшие продукты и практики в области экологии, энерго- и ресурсосбережения.
  • Экологический бизнес: подведены итоги премии ECO BEST AWARD-2020

Соблюдение экологических стандартов особо важно для компаний, чья деятельность связана с активным потреблением природных ресурсов. Проблема сохранения окружающей среды уже давно является остросоциальной проблемой, требующей внимания как обычных граждан, так и организаций, обладающих ресурсами для ее устранения. В этом году экспертным советом Премии были отмечены компании, которые вносят неоспоримый вклад в развитие осознанного потребления благодаря реализации социальных инициатив и внедрению эффективных экосистем: МТС, Дирекция скоростного сообщения – филиал ОАО «РЖД», ГК «ЭКО ЦЕНТР», МИА «Россия сегодня», Nord Stream 2 AG, СУЭК-Красноярск, сеть магазинов Fix Price.

Минимизация экологического следа является отличным показателем развития ответственного бизнеса. «Greenway выступает за сохранение природы: восстанавливает леса, уничтоженные пожарами, принимает на переработку собственные товары, давая им вторую жизнь, и заботится о животных. Мы создаём не просто товары для жизни, а настоящую экопродукцию для осознанного потребления. С 2020 года компания оказывает постоянную финансовую поддержку АНО «Научно-экологическому Центру Спасения дельфинов «Дельфа», – рассказывает об успехах компании в области экологии Генеральный директор Greenway Светлана Семенова.

Общими усилиями эко-активистов и социально-ответственных компаний число последователей eco-friendly образа жизни растет из года в год – тренд на экологичность заставляет потребителя задуматься  не только о том, из чего создан продукт, но и что с ним будет после использования. Удовлетворение спроса этого взыскательного потребителя – приоритетная задача прогрессивного ритейла. Конечно, еще далеко не все B2C компании осознали новую реальность, но число тех, кто это понимает и идет навстречу клиенту, увеличивается во всех сегментах – от масс-маркета до премиальных брендов. Лучшими в этом, по мнению экспертов Премии, стали: Гринкосметик Групп, Greenway, Organic Kitchen, Faberlic, Essity (Торговая марка Tork), Greenworks, НЕОЛаб, ТМ «GREEN LOVE», Мирра-М, СПП «Юг», Мастерская Олеси Мустаевой.

 «Мы очень рады, что жюри ECO BEST AWARD отметили линейку Tork Xpressnap в номинации «Продукт года». Сегодня это одна из самых экологичных систем для салфеток на рынке, которая позволяет минимизировать количество отходов. Забота о природе – один из приоритетов компании Essity, и мы делаем все, чтобы наша продукция соответствовала самым высоким экологическим стандартам», – комментирует успех Максим Барков, коммерческий директор профессионального ассортимента Tork компании Essity.

Екатерина Лобасова, бренд-директор отдела «Бытовая химия» компании Faberlic, рассказала о новом бренде бытовой химии: «Мы благодарим жюри Премии ECO BEST за высокую оценку продуктов линии Home Gnome Greenly. Home Gnome Greenly – это не только эффективные, но и экологичные средства. В рамках этой серии мы используем подлежащую переработке упаковку, которая частично состоит из вторичных материалов. Мы рады, что наши клиенты поддерживают компанию Faberlic в общем деле – заботе об окружающей среде!»

В этом году итоги Премии были подведены в вынужденном заочном формате – организаторам пришлось отказаться от, ставшего уже традиционным, Фестиваля  ECO LIFE FEST. «Такое решение далось нам нелегко, однако здоровье каждого из наших гостей – превыше всего. Мы надеемся, что в следующем году эпидемиологическая обстановка  позволит нам вернуться к привычному формату, и мы с новыми силами при поддержке наших партнеров организуем самый масштабный в нашей истории фестиваль, вовлекая еще больше небезразличных граждан в дело сохранения  природы», – поделилась планами на будущее директор Премии Елена Хомутова.

В состав Экспертного Совета Премии входят представители государственных органов власти и экспертного сообщества. Премия проводится при экспертной поддержке Всероссийского общества охраны природы, FSC России, Департамента здравоохранения г. Москвы, Московского энергетического института и Российского Зеленого креста. Организатор – Фонд «Социальные проекты и программы».

Премия проводится при информационной поддержке журналов «Профиль», «Эксперт», «Устойчивый бизнес», «Стратегия», «Национальный банковский журнал», «Наука и жизнь», Russian Business Guide, «Работница», «Справочник эколога», «ЭкоГрад», «Аналитический банковский журнал», «RUБЕЖ», газеты «Наша версия», порталов «Гарант», Recycle, «Бизнес и общество», «Финам», «Заповедная Россия», «Агентство независимой журналистики», «Ева.ру», «Утро.ру», Promportal.su, «Арктика», Stoneforest, teleprogramma.pro, iXBT, Elec.ru, Organic Woman, The Dairy News, «Политика сегодня», телеканала «Про Бизнес».

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Бизнес уходит в смартфон

В будущем выживут только те компании, которые вкладываются в цифровизацию, этот процесс уже не остановить. Более того, все уходит не просто в цифру, а на экран планшета или мобильного телефона

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Nissan представил электрический кроссовер для России
    В Йокогаме состоялась мировая премьера электрического кроссовера Nissan Ariya, который будет официально поставляться в Россию.
  2. Чик-чик и в «дамках», или инструкция выживания
    Главная российская премьера лета — сериал «Чики» от продюсера Рубена Дишдишяна — в начале июня стартовала на сервисе more.tv. Перед нами — колоритная панорама русского юга и безжалостная феминистская сага, в которой в нашем распоряжении абсурд, дикость и духовность
  3. Перевал Дятлова и самолет генсека ООН: одна тайна уже раскрыта
    Хотя с момента гибели группы туристов в горах Северного Урала прошло больше 60 лет, споры о трагедии на перевале Дятлова идут до сих пор. Генпрокуратура завершила расследование, которое начала в прошлом году. Эксперты пришли к выводу, что причина смерти - сход лавины. Впрочем, родственники погибших сразу эту версию отвергли.
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама