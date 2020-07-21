Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обратился к жителям региона

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обратился через соцсеть Instagram к жителям региона в связи со своей отставкой, приказ о которой президент РФ Владимир Путин подписал 20 июля.

Фургал в обращении отметил, что руководил краем 2 года, и этот период был «насыщенным тяжелыми и в то же время прекрасными».

«Что мы успели сделать? Не так уж и много, как было запланировано. Наводили порядок, начали стройки, создали базу для того, чтобы система начала работать», — написал Фургал.

Он также поблагодарил свою команду, всех, кто «был рядом, поддерживал, спорил и критиковал». Фургал в своем обращении отметил, что Хабаровский край – край сильных духом людей.

Днем ранее, российский президент Владимир Путин отправил свои указом губернатора Сергея Фургала в отставку в связи с утратой доверия. На его место был назначен председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи и член ЛДПР Михаил Дегтярев, который пока является врио главы Хабаровского края.

Сергей Фургал был задержан 9 июля сотрудниками ФСБ и Следственного комитета по обвинению в организации заказных убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Мотивами преступлений, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области, следствие называет разногласия в бизнесе. Вину Фургал не признает. Сразу после этапирования экс-губернатора в Москву хабаровчане вышли на митинги, чтобы выразить протест в связи с арестом руководителя региона.