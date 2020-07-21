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NYT: Германия выиграет от пандемии

Москва, 21.07.2020
#Коронавирус
#Германия
#Мир
  • NYT: Германия выиграет от пандемии

picture alliance / SvenSimon

Рецепт победы над пандемией новой коронавирусной инфекции крупной западной страны, по мнению New York Times (NYT), прост. Для этого нужно, чтобы правительство не отрицало само существование коронавируса COVID-19 и не медлило, а реагировало очень быстро, на ранней стадии эпидемии. Сдерживание распространения коронавируса делает возможным проведение непродолжительного и точно выверенного карантина, который поможет ограничить уровень безработицы всего лишь 6%. Естественно, популярность лидера такой страны взлетит до небес, скажем, с 40 до 70%.

Этот сценарий применим не к Китаю и, естественно, не к США. NYT считает образцовой реакцию на коронавирус и борьбу с ним не Японии и, конечно же, не Великобритании или Италии. Примером для подражания является Германия, которая под мудрым руководством Ангелы Меркель вышла из пандемии с минимальными потерями и которая, считает американское издание, будет процветать в постпандемическом мире.

Несмотря на доминирование в современных технологиях США и Китай сделали во время пандемии очень много долгов. Американское и китайское правительство подверглись сильной критике за ошибки, допущенные в ходе борьбы с инфекцией. Среди государств, которые неплохо действовали последние четыре месяца, и Вьетнам с его мощной ориентированной на экспорт экономикой, и Россия, которая последние годы не без успеха пыталась защититься от финансового давления извне, что должно помочь в быстро деглобализирующемся мире, и еще ряд стран. Но победителем в неофициальном соревновании NYT считает Германию с ее эффективным правительством, с низкими долгами, защищенной даже при обвале торговли высокоточной экономикой, сильно ориентированной на экспорт, и быстро усиливающейся способностью создавать местные IT-компании в мире, где доминируют американские и китайские интернет-гиганты.

Большинство немецких рабочих во время карантина в отличие от коллег из других стран не беспокоились о своем будущем, потому что они были надежно защищены испытанной временем правительственной программой Kurzarbeit, при которой власти платят компаниям за то, что они не увольняют рабочих во времена кризисов. В основе этой программы помощи лежит знаменитая немецкая бережливость или жесткая экономия, которую Ангела Меркель последние десять с лишним лет настойчиво навязывала коллегам по Евросоюзу.

В результате этой бережливости правительство Меркель вышло из пандемии с профицитом бюджета и может сейчас поддерживать экономику прямыми выплатами семьям, сокращениями налогов, кредитами бизнесу и другой помощью, общий объем которой достигает 55% от ВВП ФРГ. По доле объема помощи в ВВП Берлин в четыре раза превзошел Вашингтон.

При этом Меркель показала, что она не только умный, но и гибкий политик. Полтора десятилетия у власти она яростно защищала жесткую экономию, а сейчас неожиданно для многих стала такой же ярой защитницей фонда помощи для наиболее пострадавших от пандемии европейских стран. Естественно, за этими «шараханьями» стоит не столько альтруизм и благотворительность, сколько трезвый и глубокий расчет: в Берлине хорошо понимают, что если поддержать сейчас европейские страны, то их население будет продолжать покупать немецкие товары.

Поддержка фонда восстановления Европы не означает отказ Берлина от стремления к сбалансированному бюджету. Немецкий долг, конечно, тоже вырастет, но вполне по-божески по сравнению, например, с теми же Соединенными Штатами – до 82% от ВВП.

Пессимисты говорят, что ФРГ слишком сильно зависит от экспорта в Китай, что очень опасно во время снижения глобальной торговли. В Берлине прекрасно понимают эту опасность и убеждают модернизироваться своих главных экспортеров, крупные автомобилестроительные компании. Правительство настойчиво советует автопроизводителям переходить на выпуск электромобилей, основного средства передвижения уже недалекого будущего.

Германия пусть и немного запоздало, но все же поняла всю важность конкурентоспособности в сфере высоких технологий. Она тратит на исследования и разработки в этой области не меньше США (почти 3% от ВВП) и разработала долгосрочный план по созданию экосистемы, похожей на американскую Кремниевую долину.

В программе помощи правительства ФРГ заложены 56 млрд долларов помощи стартапам, которые специализируются на цифровизации традиционных отраслей промышленности. Совместно с Францией Германия намерена создавать европейское интернет облако и конкурировать в этой сфере с США и КНР.

Никто не спорит с тем, что в Германии стареющее и консервативное общество, но ошибаются те, кто думает, что это означает замедленную реакцию на потрясения. Тем, кто так думает, можно напомнить, что в начале нулевых именно Германию считали «больным Европы». Однако она быстро провела реформы на рынке труда и воссоздала самую стабильную экономику на континенте. Сейчас, когда пандемия ускоряет темпы цифровизации и деглобализации и увеличения долгов, Германия выделяется относительным, конечно, отсутствием слабых мест перед этими вызовами и тем, что правительство готово к решению новых проблем, резюмирует NYT.

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