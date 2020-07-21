NYT: Германия выиграет от пандемии

Рецепт победы над пандемией новой коронавирусной инфекции крупной западной страны, по мнению New York Times (NYT), прост. Для этого нужно, чтобы правительство не отрицало само существование коронавируса COVID-19 и не медлило, а реагировало очень быстро, на ранней стадии эпидемии. Сдерживание распространения коронавируса делает возможным проведение непродолжительного и точно выверенного карантина, который поможет ограничить уровень безработицы всего лишь 6%. Естественно, популярность лидера такой страны взлетит до небес, скажем, с 40 до 70%.

Этот сценарий применим не к Китаю и, естественно, не к США. NYT считает образцовой реакцию на коронавирус и борьбу с ним не Японии и, конечно же, не Великобритании или Италии. Примером для подражания является Германия, которая под мудрым руководством Ангелы Меркель вышла из пандемии с минимальными потерями и которая, считает американское издание, будет процветать в постпандемическом мире.

Несмотря на доминирование в современных технологиях США и Китай сделали во время пандемии очень много долгов. Американское и китайское правительство подверглись сильной критике за ошибки, допущенные в ходе борьбы с инфекцией. Среди государств, которые неплохо действовали последние четыре месяца, и Вьетнам с его мощной ориентированной на экспорт экономикой, и Россия, которая последние годы не без успеха пыталась защититься от финансового давления извне, что должно помочь в быстро деглобализирующемся мире, и еще ряд стран. Но победителем в неофициальном соревновании NYT считает Германию с ее эффективным правительством, с низкими долгами, защищенной даже при обвале торговли высокоточной экономикой, сильно ориентированной на экспорт, и быстро усиливающейся способностью создавать местные IT-компании в мире, где доминируют американские и китайские интернет-гиганты.

Большинство немецких рабочих во время карантина в отличие от коллег из других стран не беспокоились о своем будущем, потому что они были надежно защищены испытанной временем правительственной программой Kurzarbeit, при которой власти платят компаниям за то, что они не увольняют рабочих во времена кризисов. В основе этой программы помощи лежит знаменитая немецкая бережливость или жесткая экономия, которую Ангела Меркель последние десять с лишним лет настойчиво навязывала коллегам по Евросоюзу.

В результате этой бережливости правительство Меркель вышло из пандемии с профицитом бюджета и может сейчас поддерживать экономику прямыми выплатами семьям, сокращениями налогов, кредитами бизнесу и другой помощью, общий объем которой достигает 55% от ВВП ФРГ. По доле объема помощи в ВВП Берлин в четыре раза превзошел Вашингтон.

При этом Меркель показала, что она не только умный, но и гибкий политик. Полтора десятилетия у власти она яростно защищала жесткую экономию, а сейчас неожиданно для многих стала такой же ярой защитницей фонда помощи для наиболее пострадавших от пандемии европейских стран. Естественно, за этими «шараханьями» стоит не столько альтруизм и благотворительность, сколько трезвый и глубокий расчет: в Берлине хорошо понимают, что если поддержать сейчас европейские страны, то их население будет продолжать покупать немецкие товары.

Поддержка фонда восстановления Европы не означает отказ Берлина от стремления к сбалансированному бюджету. Немецкий долг, конечно, тоже вырастет, но вполне по-божески по сравнению, например, с теми же Соединенными Штатами – до 82% от ВВП.

Пессимисты говорят, что ФРГ слишком сильно зависит от экспорта в Китай, что очень опасно во время снижения глобальной торговли. В Берлине прекрасно понимают эту опасность и убеждают модернизироваться своих главных экспортеров, крупные автомобилестроительные компании. Правительство настойчиво советует автопроизводителям переходить на выпуск электромобилей, основного средства передвижения уже недалекого будущего.

Германия пусть и немного запоздало, но все же поняла всю важность конкурентоспособности в сфере высоких технологий. Она тратит на исследования и разработки в этой области не меньше США (почти 3% от ВВП) и разработала долгосрочный план по созданию экосистемы, похожей на американскую Кремниевую долину.

В программе помощи правительства ФРГ заложены 56 млрд долларов помощи стартапам, которые специализируются на цифровизации традиционных отраслей промышленности. Совместно с Францией Германия намерена создавать европейское интернет облако и конкурировать в этой сфере с США и КНР.

Никто не спорит с тем, что в Германии стареющее и консервативное общество, но ошибаются те, кто думает, что это означает замедленную реакцию на потрясения. Тем, кто так думает, можно напомнить, что в начале нулевых именно Германию считали «больным Европы». Однако она быстро провела реформы на рынке труда и воссоздала самую стабильную экономику на континенте. Сейчас, когда пандемия ускоряет темпы цифровизации и деглобализации и увеличения долгов, Германия выделяется относительным, конечно, отсутствием слабых мест перед этими вызовами и тем, что правительство готово к решению новых проблем, резюмирует NYT.