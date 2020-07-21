Госдума приняла закон о многодневном голосовании на выборах в России

Депутаты нижней палаты российского парламента приняли закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Согласно этому документу, формат многодневного голосования в РФ распространяется, как местные, так и на федеральные выборы, в том числе в Госдуму.

По решению избиркомов, референдум, голосование на выборах (включая повторное) может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более 3-х, передаёт РИА Новости.

Отмечается, что такой формат голосования подразумевает, что подсчёт голосов будет происходить только после закрытия участков в последний день выборов. При многодневных выборах сохранится формат голосования вне зданий избиркомов.

В случае многодневного формата голосования отменяется практика досрочного голосования, а также голосования по открепительным удостоверениям.