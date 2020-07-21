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Илон Маск вошёл в топ-5 богатейших людей в рейтинге Forbes

Москва, 21.07.2020

Илон Маск – основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla – вошёл в первую топ-5 самых богатых людей мира по версии журнала Forbes.

По данным на 21 июля 2021 года состояние Маска составило 74,2 млрд долл. Таким образом, всего за сутки он стал богаче более чем на 5 млрд долл. благодаря роста стоимости акций Tesla, которые подорожали более до 1 668 долл. за штуку (+9%), пишет РБК.

Возглавляет этот рейтинг глава Amazon Джефф Безос. Его состояние выросло до 189 млрд долл. Дале расположились президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (113,8 млрд), один из создателей Microsoft Билл Гейтс (113,4 млрд) и создатель Facebook Марк Цукерберг (90,3 млрд).

Ранее сообщалось, что в первый день июля Tesla Илона Маска обошла Toyota и стала самым дорогим производителем автомобилей в мире.

Стоимость акций изготовителя электромобилей поднялась в среду 1 июля на 5% — до 1134 долларов. Это позволило компании достичь рыночной стоимости в 209,47 млрд долл., что приблизительно на 4 млрд выше, чем у Toyota.

В январе Tesla обошла по капитализации второго автопроизводителя планеты — Volkswagen AG. Сейчас она превосходит немецкий автоконцерн по этому показателю уже более, чем вдвое.

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