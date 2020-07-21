Инфекционист рассказал, угрожает ли России бубонная чума

Владимир Никифоров – доктор медицинских наук, профессор, главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства РФ, заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова – рассказал, угрожает ли России бубонная чума.

По его мнению, эпидемии этой болезни на территории нашей страны точно не будет, передаёт Национальная служба новостей.

«Чума известна с незапамятных времён, она широко в мире распространена, – пояснил специалист. – Она в КНР постоянно есть, в Монголии. На Мадагаскаре несколько лет назад вообще вспышка была, там более тысячи случаев фиксировались. Но это не экзотика какая-то. Поэтому мы на бубонную чуму смотрим спокойно».

Как подчеркнул Никифоров, этот недуг успешно лечится.

«Так что не надо бояться – никакой эпидемии в России не будет», – резюмировал главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства страны, добавив при этом, что бубонная чума не заразна, так как передача этой болезни от человека к человеку невозможна.