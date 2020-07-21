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Инновационные продукты малотоннажной химии: готова ли отрасль к росту? Ответы на Иннопром онлайн 22 июля

Москва, 21.07.2020
  • Инновационные продукты малотоннажной химии: готова ли отрасль к росту? Ответы на Иннопром онлайн 22 июля

В среду 22 июля на универсальной промышленной платформе Иннопром состоится дискуссия с участием Заместителя председателя Правительства Омской области Дмитрием Ушаковым, Председателем Комитета по химической промышленности, биотехнологиям и новым материалам  «Деловая Россия» Михаилом Сутягинским, Президентом Российского Союза химиков Виктором Ивановым, инвестиционным директором компании ХОМА Ильей Кусым. Модерировать онлайн сессию будет Заместитель директора ФГУП «НТЦ «Химвест» Минпромторга России Игорь Ляшков. Спикеры обсудят влияние пандемии на отрасль, проблемы и перспективы ситуации, ход реализации проектов импортозамещения, затронут вопросы господдержки проектов малотоннажной химии, стимулирование производства с высокой добавленной стоимостью.

Просмотр трансляции свободен для всех желающих на сайте события.

Официальный оператор ежегодной международной промышленной выставки ИННОПРОМ ГК “Формика” объявил о запуске проекта Иннопром онлайн в середине апреля.  За месяц с небольшим гостями онлайн сессий выступили Заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов; Председатель  фонда  "Сколково" Аркадий  Дворкович;  Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс; Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов; Президент Boeing Russia & CIS Сергей Кравченко; Председатель Совета директоров «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев; Генеральный директор КАМАЗ Сергей Когогин и другие.

7 июля было успешно проведено главное мероприятие для промышленности — международный промышленный марафон INNOPROM. Деловая программа включала в себя 30 мероприятий, прямые эфиры из разных точек мира, дискуссии с участием руководителей органов власти и представителей бизнеса. Только за один день трансляции INNOPROM Online просмотрели около 84 000 человек.

Онлайн сессии INNOPROM будут проходить каждую среду с 12:00 до 14:00 на сайте проекта до конца 2020 года. Генеральный партнер проекта — Правительство Свердловской области.

Справка об ИННОПРОМ:

Международная промышленная выставка и форум ИННОПРОМ проходит ежегодно c 2010 года в Екатеринбурге. Это не только главная промышленная выставка России, но также — крупнейшая дискуссионная площадка с участием ведущих российских и международных экспертов, руководителей компаний, представителей федеральной и региональных властей.  Мероприятие признано одним из ключевых инструментов индустриализации страны и продвижения новейших российских технологий и разработок.  В 2019 году ИННОПРОМ привлек более 43 000 посетителей, 90 стран приняли участие в мероприятии в качестве экспонентов, делегатов и почетных гостей.

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