Коронавирус: обновлена мировая статистика за минувшие сутки

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, в мире общее число инфицированных коронавирусом нового типа превысило 14,7 миллиона человек в 188 странах. По информации проекта, в мире заражены 14 701 198 человек, суточный прирост около 230 тысяч. Общее число летальных исходов достигло 609 806 человек, выздоровели более 8,2 миллиона человек.

На первом месте антирейтинга находятся США, где число зараженных превысило 3,8 миллиона. Далее следует Бразилия, в стране инфицированных насчитывается 2,1 миллиона человек, в Индии, которая на третьем месте, заразился коронавирусом 1,1 миллион человек. Россия остается на четвертом месте - 776,2 тысячи. На четвертой строчке ЮАР (373,6 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Перу, Мексика, Чили, Великобритания и Иран. Наибольшее число безвозвратных потерь зарегистрировано в США— 140 905 человек. Самый высокий показатель смертности, более 10%, наблюдается в странах Европы, которые более всего пострадали от пандемии.

В России по последним данным 5 940 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб. Суточный прирост обновил минимум с апреля - 29 апреля в России был зафиксирован 5841 случай новой коронавирусной инфекции, после чего шкала суточной заболеваемости не опускалась ниже шести тысяч. В общей сложности в РФ за все время эпидемии выявлено 777 486 случаев COVID-19. Летальных исходов в стране за последние сутки зафиксировано 85 человек, за весь период - 12 427. Выписаны за последние сутки из российских больниц 3 258 пациентов, за все время поправились 553 602 человека. Общее число активных больных составляет 211 457 человек.

17 июля в мире был зафиксирован антирекорд по количеству инфицированных коронавирусом за сутки. За сутки вирус был подтвержден у 237 тысяч человек в мире.