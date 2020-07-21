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Курс доллара: рубль отреагировал на новости из Брюсселя

Москва, 21.07.2020
  • Курс доллара: рубль отреагировал на новости из Брюсселя

Алексей Павлишак/ТАСС

Во вторник днём российский рубль укрепляется к резервным мировым валютам после новостей о том, что лидеры стран ЕС достигли соглашения о создании фонда восстановления экономики региона и в ожидании скорейшего появления вакцины от коронавируса COVID-19.

По данным на 16:00 мск, доллар на Мосбирже, потеряв 0,66%, торговался по 70,93 руб. Тем самым американская валюта упала ниже отметки в 71,00. Курс евро в это время подешевел до 81,125 (- 0,66%).

Таким образом, рубль отреагировал на новости из Брюсселя, где завершился саммит ЕС. Результатом долгих и трудных переговоров 27 стран Старого Света стал семилетний план бюджета и фонд помощи, который, по идее, должен купировать последствия кризиса, вызванного пандемией.

Прошедший саммит французский президент Эммануэль Макрон уже назвал историческим. В сущности, так оно и есть: то, что произошло в Брюсселе очень похоже на шаг в сторону давно намечавшейся трансформации Евросоюза из аморфной надгосударственной структуры в конфедерацию, а там, глядишь, и в федеративную державу.

Кроме того, рубль укрепляется на фоне дорожающей нефти. Так, контракты на «чёрное золото» марки Brent на торгах Лондонской биржи подскочили до 44,44 долл. за баррель.  

«Новости, пришедшие из Брюсселя взбодрили рынки и помогли национальной валюте вернуть ранее утраченные позиции», – подчеркнул Олег Кочетков из МТС Банка.

Несмотря на это, по его мнению, против рубля выступает низкий сезон экспорта энергоресурсов. В этой связи эксперт полагает, что пара доллар-рубль в ближайшей перспективе консолидируется в диапазоне 70,00-72,00 руб.», – резюмировал он.

В свою очередь Дмитрий Бабин из «БКС Брокер» отметил, что доллар постепенно приближается к отметке 70,50 руб.

«При сохранении позитивного внешнего фона рубль может предпринять попытку пробоя и этой очень важной отметки. Но пока более реальным сценарием нам видится формирование этой валютной пары в нижней границе данной поддержки», – предположил он.

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