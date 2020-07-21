Курс доллара: рубль ждет важное событие

Вечером в понедельник российский рубль после утреннего падения, сумел развернуться к основным резервным мировым валютам.

Напомним, на старте вчерашних торгов доллар вырос на 0,39% и достиг 72,1525 руб., превысив психологическую отметку в 72,00 впервые с 7 июля. Евро увеличился до 82,5975 руб. (+0,48%). А это минимум рубля в паре с единой валютой ЕС с 4 мая.

Однако уже в обед нацвалюта смогла отбить значительную часть потерь и перешла в рост, сумев к вечеру заметно укрепиться. Так, по данным на 19:00 мск курс доллара США составил 71,45 руб., что на 42,75 коп. ниже уровня закрытия торгов в пятницу. Евро стоил 81,77 руб., подешевев на 43,5 коп.

По мнению экспертов, рубль перешёл в контрнаступление, прежде всего, благодаря подготовке к налоговым выплатам июля: 27 числа компаниям-экспортёрам необходимо перечислить в бюджет НДС, НДПИ и акцизы, а 28 июля – налог на прибыль.

Кроме того, рубль поддержали мировые цены на «чёрное золото», которые вечером в понедельник перешли к небольшому повышению после утреннего снижения, которое происходило на тревожных новостях о росте числа новых случаев инфицирования COVID-19. Трейдеры опасаются, что это приведёт к новой блокировки мировых экономик и станет ограничителем спроса на энергоносители.

Однако позже игроки решили отыграть нефтяные котировки, вернув их фактически к показателям закрытия последних торгов прошлой рабочей недели. Так, «чёрное золото» марки Brent подорожало всего на 0,01% – до 43,14 долл. за бочку. Совсем чуть-чуть выросли в цене контракты на WTI, которые торговались по 40,65 долл. за баррель (+0,15%).

Гельды Союнов из УК «Промсвязь» подчеркнул, что вечером рубль укрепился в обеих валютных парах на фоне развернувшихся цен на нефть. При этом он полагает, что в ближайшей перспективе нацвалюте получится ещё немного прибавить.

«Мы считаем, что пара доллар-рубль до конца недели опуститься в коридор 70,50-71,00. Этому будут способствовать не только налоговые выплаты, но и ожидание заседания Совета директоров ЦБ РФ, которое запланировано на 24 июля. Мы ждём от регулятора дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, которое несомненно подержит курс рубля», – отметил Союнов, добавив, что ключевая ставка может быть снижена до 4%.

В свою очередь Григорий Жирнов из Нордеа-банка считает, что ключевым фактором для дальнейшей динамики курса рубля станет аппетит инвесторов к риску, а также приближение пика налогового периода. А вот в поддержку нацвалюты со стороны нефти эксперт не верит.

«Возможности роста котировок на «чёрное золото» видятся нам ограниченными, так как определять их динамику будут перспективы восстановления мировой экономики. А они, мягко говоря, очень туманны», – пояснил он.

И если в краткосрочной перспективе, по его мнению, рубль сможет устоять и возможно даже укрепиться, то в среднесрочной – шансов на достойное сопротивление у российской валюты крайне мало.

«Против рубля слишком много факторов. Это и медленное восстановление мировой экономики, и ухудшение отношений между Вашингтоном и Пекином, и страхи в ожидании новой волны коронавируса, и возможные санкции против России со стороны стран Запада и США, и обратная конвертация дивидендов в валюту. Но до начала следующего понедельника нацвалюта будет торговаться в тех же диапазонах, как и вчера», – отметил Жирнов.

Юрий Кравченко из «Велес Капитала» также полагает, что для рубля сохраняется негативный фон, который усугубляется не только ускорением мировых темпов роста заболевания COVID-19, но и регулярными «наездами» на Россию со стороны Запада.

«Антироссийская риторика усиливается, а это в будущем грозит нашей валюте серьёзными последствиями. Однако до конца этой недели санкционный фактор станет нивелироваться валютными продажами экспортёров в рамках подготовки к основным налоговым платежам. В этой связи мы считаем, что доллар в ближайшие дни будет торговаться в широком диапазоне 70,50-71,50 руб.», – сказал Кравченко.

А вот аналитики BCS GM уверены, что пара доллар-рубль на этой неделе останется в коридоре 71,50-72,00 руб.

«Но если США введут новые антироссийские санкции, о чём ранее предупреждал глава Госдепа Майк Помпео, то доллар может подняться выше этого уровня. Хотя сильного обвала мы всё-таки пока не ждём. Рубль от падения вниз спасёт налоговый период», – резюмировали они.