Международные перелеты возобновятся из шести городов РФ

Росавиация выступила с предложением возобновить перелеты за границу из шести городов РФ - Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Владивостока, сообщает газета «Известия», ссылаясь на собственные источники в отрасли, а также проект алгоритма восстановления международного авиасообщения, направленным руководителем ведомства Александром Нерадько в правительство.

Данные города будут играть роль внутригосударственных хабов до полного возобновления авиасообщения, сообщил изданию один из источников в аэропортовом холдинге. В столице международные рейсы возобновятся во всех трех аэропортах, рассказал собеседник агентства. Он добавил, что с предложением ограничить число работающих международных аэропортов в России предложил Роспотребнадзор с целью минимизации рисков по распространению коронавирусной инфекции.

На втором этапе ведомство будет направлять в правительство каждые две недели список стран, куда можно будет вылететь из любого международного аэропорта России. Данные будут собираться на основе эпидемиологической ситуации того или иного региона.

Газета уточняет, что в случае восстановления международного авиасообщения с 1 августа аэропорты, которые не вошли в список внутригосударственных хабов, смогут принимать рейсы из-за рубежа не ранее, чем с середины месяца.