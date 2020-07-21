Нефть дорожает на новостях об успешных испытаниях вакцины от коронавируса

На фоне новостей о сразу нескольких успешных испытаниях вакцины от коронавируса нового типа цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются, передает «Интерфакс».

Котировки на сентябрь к 8:14 по московскому времени на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на $0,12 (0,28%) и торгуются по $43,40 за баррель. В понедельник, 20 июля, эти контракты подорожали на $0,14 (0,3%).

Контракты на август сорта WTI в ходе электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи выросли на $0,03 (0,07%), составив $40,84 за баррель. К закрытию торгов 20 июля их стоимость увеличилась на $0,22 (0,5%).

Ранее эксперты обратили внимание на результаты третьего этапа испытаний вакцины против коронавируса, которая разрабатывается Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca. Сообщается, что препарат продемонстрировал признаки эффективности и безопасности. В результате вакцинации у более, чем 90% добровольцев появились нейтрализующие антитела, также повысились T-лимфоцитов, задачей которых является уничтожение пораженных вирусом клеток.