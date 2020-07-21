Нефть: цены на максимуме с начала кризиса. Что может помешать растущему тренду?

Цены на нефть наконец то вырвались из устоявшегося коридора и обновили максимальные отметки за последние 4 месяца – с 9 марта.

Этот момент действительно заслуживает внимания, ведь нефтяные котировки находились в узком боковике более месяца и никак не могли определиться с дальнейшим направлением.

Стоимость барреля смеси Brent поднялась выше 44,5 долларов, западнотехасская WTI – выше 42 долларов.

С точки зрения технического анализа, который на рынке нефти играет порой более важную роль, чем что-либо еще, выход из устоявшегося диапазона может означать дорогу к более высоким уровням. На горизонте уже маячит отметка в 50 долларов за баррель. И хотя этот путь сейчас не кажется таким коротким, вероятность подобного сценария очень высока.

Драйверы рост остаются прежними. Спрос на топливо постепенно восстанавливается, во всяком случае, об этом можно судить по заявлениям многочисленных представителей отрасли.

При этом соглашение ОПЕК+ позволило сбалансировать рынок и избавиться от тех огромных объемов избыточного предложения, которые были весной. К тому же, не стоит забывать, что фьючерсы на нефть – это в первую очередь финансовый актив, и спекулянты зачастую отыгрывают факторы, которые не связаны с фундаментальной составляющей.

Сейчас на финансовых рынках царит оптимизм, индексы растут, сырьевые активы, в первую очередь, промышленные металлы, также стремительно увеличиваются в цене, а цены на нефть сейчас даже выглядят отстающими и могут наверстать упущенное достаточно быстро.

Стоит также напомнить, что многие компании резко сократили финансирование нефтяных проектов, и в обозримом будущем, в перспективе нескольких лет, и это будет оказывать влияние на объемы предложения. Новые месторождения просто не будут появляться, и добыча будет падать.

Все это указывает на то, что в долгосрочной перспективе цены на нефть могут расти еще достаточно продолжительное время.

В настоящее время среди аналитиков и международных агентств существует консенсус в отношении того, что рынок нефти сжимается, что и толкает цены вверх. Ожидается, что этот процесс будет продолжаться и в 2021 году.

Однако, как и всегда, рынок не застрахован от негативных сценариев. Главные риски связаны с развитием ситуации вокруг COVID-19 и выборами в США.

Так, сейчас эксперты обсуждают, что в случае победы на президентских выборах в ноябре кандидата от Демократической партии Джо Байдена, Иран может внезапно превратиться из бычьего фактора для нефтяного рынка, в медвежий, так как сможет резко нарастить экспорт до 2 миллионов баррелей в день.

Администрация Байдена, в случае победы, будет склонна пересмотреть условия иранской ядерной сделки и потенциально ослабить нынешние санкции в отношении экспорта нефти Тегерана.

Сейчас поставки Ирана на международный рынок оцениваются в 100-200 тысяч баррелей в сутки, и увеличение этого показателя до 2 миллионов, безусловно, станет препятствием для роста цен.

Еще один фактор, как уже было сказано выше, это возможные новые ограничения из-за коронавируса. Ни для кого не секрет, что в некоторых странах наблюдается резкий рост случаев заболевания, особенно это заметно в южных штатах Америки.

Где-то уже предлагается снова закрыть спортзалы и бары, ввести еще какие-то запреты.

Сложно предположить, но теоретически карантин в том или ином виде может снова быть введен по всему миру, и это крайне негативно скажется на восстановлении спроса.

Пока же, согласно прогнозу ОПЕК и Международного энергетического агентства, в следующем году спрос повысится на 5–7 миллионов ​​баррелей в сутки по сравнению с минимумами этого года.

Однако прогнозы, как известно, имеют свойство очень быстро меняться под влиянием внешних факторов, которыми и может стать пресловутая волна коронавируса.