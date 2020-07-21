Погода в августе: синоптики озадачили россиян

Август уже не за горами – всего каких-то десять дней, и мы вступим в последний летний месяц 2020 года. Как же всем нам хочется, чтобы он был тёплым, радовал солнышком, а не ливнями и низкой температурой.

Однако синоптики в очередной раз озадачили россиян своим прогнозом, пообещав им в августе сразу всё и много: жару вперемешку с ураганами, ливнями, грозами и градом. Поэтому тем, кто запланировал свой отпуск на конец лета и собирается провести его в поездках по стране, метеорологи рекомендуют изучать метеосводки по каждому региону страны.

Погода в августе в Москве. Предварительный прогноз синоптиков

Согласно предварительному прогнозу синоптиков, в Москве август 2020 не обещает быть аномально жарким. Так что более ранние предсказания метеорологов о том, что последний месяц этого лета станет для столичного региона адским пеклом, судя по всему не сбудутся.

Начало августа принесёт температуру плюс 22-24, пройдут дожди, а солнечных дней будет мало. Однако 30-градусная жара в период с 10 по 15 число всё-таки будет накрывать Москву и Подмосковье. Правда, высокая температура станет охлаждаться ливнями, грозами и сильным ветром.

Последняя декада августа опустит столбики термометров до плюс 19-20. При этом снова заморосят нудные и неприятные осадки. В общем мало вероятно, что москвичам и гостям столицы удастся насладиться последним летним месяцем и получить от него удовольствие.

Прогноз погоды на августе на южных курортах России

Озадачили синоптики и тех, кто в августе 2020 планирует посетить южные курорты России. В частности, Крым, который уже давно стал любимым местом для летнего отдыха наших соотечественников, подарит целую гамму климатических явлений.

С одной стороны, в этом году на полуострове чуть раньше срока наступит бархатный сезон, когда уже в начале последнего месяца лета будет много фруктов, ласкового солнца, но удушающей жары при этом не будет. Естественно это всех очень порадует. Однако в Крыму прогнозируются дожди, которых ожидается в избытке.

Так, очень мокрыми будут самые первые дни августа. А воздух будет прогреваться до плюс 27-30. Примерно с 5-7 августа на всём полуострове установится сухая и жаркая погода – плюс 35-36. И как минимум до середины месяца дождей, штормов и ветра не ожидается.

Непогода может накрыть крымское побережье в 20-х числах: мощный циклон вызовет волнение на море, шквалистый ветер, проливные дожди с градом и понижение температуры до плюс 20.

А вот на курортах Краснодарского края без затяжного зноя не обойдётся. Как предупреждают синоптики, здесь в августе 2020 возможно будут установлены новые температурные максимумы. И если в первую неделю ещё прогнозируются дожди, в чём кажется сами метеорологи пока точно не уверены, то почти всё остальное время на Кубани будет ярко светить солнце, а температура воздуха составит рекордные плюс 40.

Но в этом как раз и кроется серьёзная угроза. Поэтому синоптики озадачили россиян, которые собираются посетить в конце августа, например, Сочи. Как поясняют специалисты метеослужб, аномальный зной может привести к образованию смерчей. А то, что это вполне возможно, многие могли убедиться уже сегодня, когда смерч вырвался с моря на берег в Имеретинской бухте и снёс пляжное оборудование.

К счастью, обошлось без жертв, так как местных жителей и туристов заранее предупредили о приближающейся стихии. Поэтому наш совет: внимательно следите за прогнозами погоды. А при ухудшении климатических условий лучше проводите время подальше от моря.

Погода в августе 2020 в республиках Северного Кавказа

С каждым годом всё больше россиян отправляются в отпуск в республики Северного Кавказа. Многих в этом плане привлекает Чечня. По данным метеорологов, в последнем месяце календарного лета 2020 здесь будет солнечно и жарко – плюс 35-40. Правда, синоптики запланировали и пару дождливых дней. Но скорее всего осадки станут выпадать ночью, не потревожив жителей региона и туристов.

Дагестан по погоде недалеко уйдёт от Чечни – будет лишь немного «прохладнее» – плюс 35-37. В первой декаде августа метеорологи обещают переменную облачность с возможными дождями. Все остальные дни – тепло и сухо.

Последний месяц календарного лета в Кабардино-Балкарии пройдёт под знаком переменной облачности и мелких дождей, а вот температура воздуха не будет опускаться ниже плюс 30.

В Ингушетии – аналогичная климатическая обстановка. Только вот дождей до начала сентября почти не будет. Северную Осетию в августе 2020 также ждёт отличная погода: плюс 31, без осадков, тепло, сухо и очень даже комфортно. В общем Северный Кавказ порадует, как туристов, так и местных жителей хорошей погодой.

Прогноз погоды на август 2020 в регионах Поволжья

Но не везде всё так будет гладко и стабильно с погодой, как на Кавказе. Например, в Татарстане возможны температурные качели. В самом начале августа небольшое похолодание, которое в конце июля придёт на всю территорию республики, быстро сменится очередным зноем.

Правда, такой сильной жары, какая стояла здесь ещё совсем недавно, метеорологи пока не обещают. Но стабильные плюс 27-30 станут держаться в Татарстане до середины месяца. В этот период дождей практически не будет. Зато во второй половине месяца циклонический фронт испортит погоду, обрушив на республику ливни, грозы и похолодание до плюс 20-22.

Похожая погода прогнозируется в соседней Самарской области. В первой половине месяца здесь будет плюс 35, отсутствие осадков и почти полное безветрие. После 15 августа начнутся температурные перепады, скачки атмосферного давления и сильные ливни с грозами.

Башкортостан также встретит август 35-градусной жарой, а завершит лето мощным похолоданием. Синоптики обещают, что в северных районах республики ближе к началу осени воздух остынет до плюс 15-17.

Ещё больше озадачили метеорологи жителей Кировской области. Здесь столбики термометров даже в начале последнего летнего месяца выше плюс 20-25 не поднимутся. При этом и осадки будут выпадать в этом регионе почти в ежесуточном режиме.