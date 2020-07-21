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Преимущества гибкого напольного плинтуса ПВХ

Москва, 21.07.2020
Криволинейные стены, скругленные углы, круглые колонны и полуколонны красиво выглядят и придают оригинальность дому, однако их отделка вызывает сложности. Одна из них заключается в подборе плинтусов.
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Чтобы оформить криволинейные поверхности в помещении, используются гибкие плинтусы https://gibkijplintus.ru, которые изготавливаются из различных видов пластика. Одним из самых популярных среди них является поливинилхлоридный плинтус. Он обладает следующими достоинствами:

  • Гибкость планок, легкость установки и небольшая масса. ПВХ-профиль может быть плотно прижат почти к любой криволинейной поверхности.
  • Высокая прочность и продолжительный срок службы.
  • Влагоустойчивость.
  • Устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения, благодаря чему гибкий напольный плинтус ПВХ не утрачивает своего первоначального цвета под действием солнечных лучей.
  • Сохранение своих качеств при сравнительно высоких и низких температурах при использовании в помещении.
  • Нетоксичность и пожаробезопасность.
  • Возможность монтажа без предварительной обработки.
  • Многообразие цветовых решений и рисунков поверхности. Плинтусы ПВХ могут имитировать керамику, пробку, природную древесину, металл.
  • С использованием гибкого ПВХ-профиля с кабель-каналом можно скрытно проложить необходимое число кабелей и проводов, а впоследствии обеспечить удобный и легкий доступ к ним.
  • Отсутствие необходимости в специальном уходе.

Основной способ установки гибкого плинтуса ПВХ заключается в приклеивании. При этой клей наносится как на стену, так и на пол. Если для отделки стены использованы обои, то целесообразно снять их на высоту плинтуса, чтобы приклеивать его к стене, а не к обоям.

К выбору клея для монтажа гибкого плинтуса ПВХ нужно подходить взвешенно. Зачастую производители плинтусов прилагают к этим изделиям инструкции по их установке, в которых указано, какие типы клеящих составов могут быть использованы. После выбора клея перед его применением необходимо ознакомиться с содержанием прилагаемой к нему инструкции, поскольку при несоблюдении технологических требований клей попросту не будет удерживать плинтус. Кроме того, невыполнение данных требований чревато образованием щелей.

Если производитель плинтуса не указал тип подходящего клеевого состава, то подобрать подходящий клей можно методом проб. Для этого надо склеить по два кусочка плинтуса при помощи нескольких типов составов и затем выбрать тот клей, который обеспечивает наилучшие результаты.

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