Президент Украины Владимир Зеленский по просьбе террориста записал видеообращение

После телефонного разговора украинского президента с террористом, захватившим автобус в Луцке, трое заложников смогли покинуть автобус, рассказали в Офисе президента.

«Благодаря разговору президента Владимира Зеленского с мужчиной, который называет себя "Максимом Плохим", который удерживает автобус с людьми в Луцке, три человека покинули транспортное средство и сейчас находятся на свободе», - сообщили в пресс-службе, добавив, что президент и дальше будет контролировать ситуацию с заложниками.

Зеленский также выполнил требование террориста и записал видеообращение на своей странице фейсбук.

«Фильм "Земляне". Смотреть всем», - сказал политик со страницы соцсети. Размещение данного обращения было одним из требований захватившего автобус мужчины.

Ранее в отношении 44-летнего гражданина Украины было возбуждено уголовное дело по статье «террористический акт» УК по факту захвата в Луцке рейсового автобуса, следовавшего по маршруту «Красниловка-Берестечко».

Утром 21 июля стало известно, что в украинском Луцке неизвестный мужчина, угрожая взрывчаткой и оружием, захватил автобус с пассажирами. В области был объявлен план «Заложник», центр города перекрыли. Захвативший автобус неизвестный выдвинул требования на странице в соцсети твиттер. О пострадавших пока неизвестно.