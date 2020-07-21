Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны на период до 2030 года.

В документе, который опубликован на официальном сайте Кремля, отмечается, что такими целями являются:

- увеличение численности населения России;

- повышение уровня жизни граждан страны;

- создание комфортных условий для проживания россиян и раскрытие таланта каждого человека.

Кроме того, к 2030 году жилищные условия россиян должны быть улучшены не менее чем у 5 млн семей; объём несырьевого неэнергетического экспорта страны должен вырасти не менее чем на 70% по сравнению с нынешними показателями.

Помимо это, России должна войти в число 10 ведущих стран планеты по объёму научных исследований и качеству образования. Посещаемость культурных мероприятий в России планируется увеличить в 3 раза. При этом продолжительность жизни в 2030 году может составить 78 лет, а уровень бедности должен быть снижен минимум в 2 раза по сравнению с 2017 годом.