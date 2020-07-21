У рубля сформировался тренд на понижение

Пессимистичные настроения, которые царили на российском валютном рынке на прошлой неделе, сохранились – понедельник рубль начал со снижения. Однако снижение это оказалось не слишком сильным, а затем последовал отскок рубля. Эксперты и участники рынка отмечают наличие ряда важных факторов, которые поддержат рубль в дальнейшем.

В понедельник на открытии торгового дня доллар превысил уровень 72 рубля. Но попытка закрепиться выше этого уровня у «американца» не удалась. На рынке доминировали настроения в пользу укрепления рубля, и к 15:21 мск российская валюта укрепилась на 0,45%, до 71,55 за доллар. Курс евро на открытии торгов также рос – до отметки 82,53 руб.

Одной из причин снижения курса рубля стал внешний фон: инвесторы вновь были обеспокоены распространением коронавируса и потенциальной второй волной пандемии. Также негативно было ими воспринято новое обострение отношений КНР и США – появились слухи, что Дональд Трамп может отменить соглашения по первой сделке с Китаем и ввести пошлины на китайские товары. В числе собственно российских факторов динамики национальной валюты эксперты называют потенциальное снижение ставки ЦБ, что может произойти в наступающую пятницу.

С конца июня пара доллар/рубль перешла к консолидации в нижней половине диапазона 70-75 рублей, напоминает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. При этом сохранение достаточно высокого интереса к рисковым активам могло бы поспособствовать восстановлению национальной валюты после волны ослабления в июне, полагает он. Однако отсутствие у инвесторов уверенности в дальнейшем росте цен на нефть, а также ослабление поддержки рубля со стороны внутренних факторов, в частности, за счет снижения ежедневных объемов продажи иностранной валюты по бюджетному правилу, не позволяют паре доллар/рубль выйти из сложившегося коридора вниз. При этом не находится и поводов для продолжения роста доллара относительно рубля.

Богдан Зварич также отмечает, что в ближайшие сессии американская валюта может продолжить боковое движение у текущих уровней. Однако существуют риски ухудшения внешней конъюнктуры, связанные с распространением коронавируса и возможным дальнейшим ростом напряженности в отношениях между США и Китаем, что может оказать давление на национальную валюту и привести к переходу пары доллар/рубль в верхнюю половину диапазона 70-75 рублей.

У рубля к третьей декаде июля сформировался тренд на понижение в парах с иностранными валютами, соглашается старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Это связано и с наличием большого бюджетного дефицита, и с политикой Центробанка, и с общей финансовой конъюнктурой, объясняет она. Говоря проще, в текущих условиях России выгоднее слабый рубль, чем сильный - и текущая девальвация носит во многом контролируемый характер.

Ожидание понижения ставки в предстоящую пятницу давит на рубль, прогнозы по санкциям накладывают дополнительный отпечаток на аппетит к риску. Это негативные для «россиянина» катализаторы. В противовес работает более-менее стабильная нефть - техническая картина рисует вероятность прохода барреля Brent к 45 долларам, - и стартовавший очередной налоговый период в РФ. Среднесрочно, ожидает Анна Бодрова, доллар закрепляется в коридоре 70-72,50 руб., далее возможно его некоторое укрепление до диапазона 72-75 руб.

Принятый пакет стимулирующих мер в мировой экономике спровоцировал новую волну покупок в начале недели, добавляет ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. В частности, после продолжительных переговоров в понедельник был согласован увеличенный бюджет ЕС на ближайшие 7 лет. Аналогично идут активные обсуждения новых стимулирующих мер в Штатах. Предполагаются стимулы в виде более 1 трлн долларов, который будет включать снижение налога на зарплату. Эти новости позволили инвесторам проигнорировать дальнейшее распространение коронавируса.

При этом российскую валюту вчера поддержала нефть. Сегодня цены на “черное золото” продолжают расти. Поводом для этого стали ожидания восстановления мирового спроса на энергоносители на фоне новостей об испытаниях экспериментальных вакцин от коронавируса. Учитывая внешний фон в начале торгового дня, рост рубля на отечественном валютном рынке продолжится, уверен аналитик. В рамках вторника валютная пара доллар/рубль попытается протестировать уровень 70,50. Пробой этой отметки вернет валютную пару в рамки среднесрочного нисходящего мартовского тренда от 2020. Года. В случае если этот сценарий реализуется, то до конца лета доллар/рубль может вернуться к уровню 68.

При этом из внутренних факторов сегодня рубль поддерживает приближение пика налоговых выплат, который приходится на 27 июля, добавляет Иван Капустянский. Это будет стимулировать спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров и окажет дополнительную поддержку национальной валюте. В конце текущей недели, в пятницу, состоится очередное заседание ЦБ РФ. На нем будет принято решение относительно ключевой процентной ставки. В целом, судя по заявлениям главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, приоритет на снижение процентной ставки сохранится. Однако теперь ЦБ РФ будет снижать ее более плавно, скорее всего, с шагом в 0,25%.

Однозначно сказать, снизит ли Банк России ставку в пятницу, сложно. Возможно, предполагает эксперт, регулятор предпочтет выдержать паузу и проанализировать ситуацию, но, с другой стороны, экономика РФ требует мер поддержки, что может заставить Банк России действовать активнее. Однако, как бы то ни было, краткосрочный эффект на рубль от действий ЦБ будет минимальным.