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В Кремле прокомментировали назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края

Москва, 21.07.2020

Руководитель пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края.

По словам представителя Кремля, Владимир Путин при решениях по Хабаровску руководствовался задачей наладить работу региональных властей

«В том числе, и в русле тех самых основополагающих документов о планах развития, о национальных целях, которые сейчас ставятся во главу угла», – подчеркнул Песков.

Также пресс-секретарь президента отметил, что Путин учитывал мнение хабаровчан и политический опыт Дегтярева. Кроме того, Песков заявил, что врио Хабаровского края имеет очень богатый опыт законодательной работы.

«Есть, безусловно, и деловые качества Дегтярева. Эти его, скажем так, положительные качества, богатый опыт. Поэтому всё вот это в совокупности принималось во внимание Путиным при назначении его исполняющим обязанности», – цитирует пресс-секретаря главы государства РИА Новости

Напомним, 20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева. При этом глава государства досрочно прекратил полномочия избранного губернатора края Сергея Фургала.

Сегодня уже бывший глава региона Фургал обратился через соцсеть Instagram к жителям края в связи со своей отставкой.

 «Что мы успели сделать? Не так уж и много, как было запланировано. Наводили порядок, начали стройки, создали базу для того, чтобы система начала работать», — написал Фургал.

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