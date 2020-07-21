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В Роспотребнадзоре выявили изменения генома COVID-19

Москва, 21.07.2020
  • В Роспотребнадзоре выявили изменения генома COVID-19

ТАСС

Сотрудники Роспотребнадзора сообщили, что в ходе наблюдений за геномом нового коронавируса были выявлены незначительные изменения, которые нельзя назвать серьезными, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В РФ прочитаны полные геномы для 281 изолята нового коронавируса, которые были выделены в разные временные точки от начала выявления патогена на территории страны», - говорится в заявлении. Также уточняется, что был произведен биоинформатический анализ полных геномов, основываясь на котором можно утверждать, что «изменения вирусного генома за время циркуляции на территории РФ незначительны».

В ведомстве также уточнили, что в месяц анализируется приблизительно 150 геномов нового коронавируса, образцы которого отбираются у новых пациентов из всех регионов РФ и далее направляются для исследования референс-центр ведомства «Вектор».

Напомним, в конце июня в Роспотребнадзоре сообщили, что центр «Вектор» выявил более ста штаммов коронавируса нового типа и в геноме ни одного из них не было обнаружено серьезных мутаций, способных повлиять на свойства вируса.

Ранее ученые Сколтеха рассказали, что коронавирусная инфекция попала в Россию из Европы в феврале-марте текущего года. Исследование проводилось на основе генетического анализа 211 образцов вируса, полученных от инфицированных граждан РФ в период с 11 марта по 23 апреля. После проведения анализа распространения вируса на раннем этапе эпидемии сотрудники Сколтеха сделали вывод, что вирус попал в страну по средствам минимум 67 независимым завозам вируса в разные города России в конце февраля — начале марта. В основном инфекция была привезена из стран Европы, однако, многие из завозов не привели к вспышкам эпидемии в России, считают авторы исследования.

 

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