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В России 5,8 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом за сутки

Москва, 21.07.2020
  • В России 5,8 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом за сутки

ТАСС

В России за истекшие сутки выявлено 5 842 новых случая коронавируса в 81 регионе, среди них 1412 (24,2%) без клинических проявлений, говорится в сообщении штаба. Число летальных исходов за последние 24 часа составило 153 пациента. В общей сложности в РФ от коронавируса нового типа умерло 12 580 человек. Выписано за последние 24 часа из российских больниц 8782 пациента, всего поправилось 562 384 человек. Общее количество активных случаев в стране составляет 208 364.

Оперштаб отмечает, что в стране третий день подряд обновляется минимум по приросту за последние два с половиной месяца. 20 июля было выявлено 5940 новых больных, 19 июля - 6109.

На первом месте мирового антирейтинга по числу заболевших новым коронавирусом находятся США, где число зараженных превысило 3,8 миллиона. Далее следует Бразилия, в стране инфицированных насчитывается 2,1 миллиона человек, в Индии, которая на третьем месте, заразился коронавирусом 1,1 миллион человек. Россия остается на четвертом месте. На пятой строчке ЮАР (373,6 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Перу, Мексика, Чили, Великобритания и Иран. 

Коронавирус. Статистика в регионах

Наибольшее число новых диагнозов выявлено в Москве - 602 новых случая COVID-19 за сутки, умерло 17 человек, 853 выздоровело. На втором месте антирейтинга находится Ханты-Мансийский АО – 228 новых диагнозов. Далее следует Свердловская область (+227). В пятерке Нижегородская область (+196) и Санкт-Петербург (+189). На шестом месте Алтайский край (+185), на седьмой позиции Иркутская область (+181). В десятке Ямало-Ненецкий АО (+178), Мурманская область (+172), Подмосковье (+149). В Челябинской области (+130), в Красноярском крае (+127), в Хабаровском крае (+126), в Ростовской области (+123). В Томской и Оренбургской областях 115 и 114 случаев соответственно. 110 новых больных в Ульяновской области, 109 - в Ставропольском крае. Далее следуют Тюменская область (+106), Омская область (+104), Новосибирская область (+102). В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

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