В украинском Луцке захвачен автобус с пассажирами

В украинском Луцке неизвестный мужчина, угрожая взрывчаткой и оружием, захватил автобус с пассажирами, сообщает полиция Волынской области. По данным правоохранителей в автобусе может находится около 20 человек. В настоящее время в области работает план «Заложник», центр города перекрыт. Информация о пострадавших не поступала, рассказал в видеообращении начальник полиции Волынской области Юрий Крошко. Он добавил, что у автобуса есть видимые повреждения, а сам захвативший автобус неизвестный выдвинул требования на странице в соцсети твиттер.

Крошко, однако, отметил, что никаких конкретных требований при мониторинге соцсети обнаружено не было, выложены «просто общие фразы, недовольство системой».

«Сейчас еще изучаем, пытаемся вести переговоры. Звоним, он не взял в очередной раз трубку, чтоб уточнить требования», - рассказал Крошко.

Личность преступника установить точно не удалось, несмотря на то, что он назвал свое имя правоохранителям, в настоящее время идет проверка достоверности данной информацию.