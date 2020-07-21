Заложникам в захваченном в Луцке автобусе передали воду

Украинские сотрудники полиции смогли передать воду заложникам в захваченном в Луцке автобусе, передает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на Нацполицию.

Также уточняется, что на месте работают сотрудники Антитеррористического центра при СБУ. Об этом рассказал журналистам глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Ранее в отношении 44-летнего гражданина Украины было возбуждено уголовное дело по статье «террористический акт» УК по факту захвата в Луцке рейсового автобуса, следовавшего по маршруту «Красниловка-Берестечко».

Утром 21 июля стало известно, что в украинском Луцке неизвестный мужчина, угрожая взрывчаткой и оружием, захватил автобус с пассажирами. В области был объявлен план «Заложник», центр города перекрыли. Захвативший автобус неизвестный выдвинул требования на странице в соцсети твиттер. О пострадавших пока неизвестно.

Полицейский сообщают, что переговоры затруднены отсутствием конкретных требований со стороны преступника, который говорит только общие фразы о борьбе с системой и анархии. Украинские власти заявляли также, что захватчик является уроженцем России.