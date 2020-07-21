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В России обнаружили зарплатный парадокс

Москва, 21.07.2020
Работодатели уверенно повышают оплату труда, а соискатели уменьшают свои «аппетиты», констатируют в компании HeadHunter. Эксперты объясняют этот парадокс несовершенством статистики
#Рынок труда
#Зарплата
#Экономика
  • В России обнаружили зарплатный парадокс

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Согласно итогам мониторинга компании HeadHunter, на которые ссылаются «Известия», размер оплаты труда новым сотрудникам за последний год вырос на 14%. Одновременно, заявили эксперты, запросы соискателей при поиске работы уменьшились с 45,4 тыс. рублей до 44,4 тыс. рублей. Это, в первую очередь, коснулось сотрудников консалтинга и рекламы. В числе же наиболее перспективных, с точки зрения повышения зарплат, вакансий в HeadHunter называют рабочих и домашний персонал.

В июне в годовом сопоставлении предлагаемые новым работникам зарплаты выросли в среднем с 43,4 тыс. до 49,5 тыс. рублей. При этом больше всего выросли предлагаемые зарплаты домашнего персонала на 36% (с 37 тыс. рублей до 50,2 тыс. рублей). В случае с рабочими динамика показателя составила 31% (с 43,9 тыс. рублей до 57,5 тыс. рублей). При этом негативная динамика отмечалась в сфере страхования (4%, до 44,5 тыс. рублей), госслужбы (6%, до 40,3 тыс. рублей) и работе для студентов (8%, до 33,9 тыс. рублей).

Что же  касается соискателей, то они сейчас указывают желаемый доход в среднем на 2% меньше, чем в 2019-м. Сумма за год снизилась с 45,4 тыс. рублей до 44,4 тыс. рублей. Наиболее пессимистично настроены те, кто работает в консультировании: их желаемая зарплата уменьшилась на 10% (с 65,2 тыс. рублей до 58,7 тыс. рублей). На 4% снизили свои ожидания пиарщики и рекламщики (с 51,9 тыс. рублей до 49,8 тыс. рублей). При этом строители, напротив, ждут, что заработают на 4% больше, чем прошлым летом (вместо 65,5 тыс. рублей 68,2 тыс. рублей).

Вообще, обращает внимание член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов, объективно такое исследование не может отображать полной ситуации на рынке труда по зарплатным ожиданиям. Например, в исследовании делается акцент преимущественно на том, что больше всего выросли предполагаемые зарплаты у тех, кто трудится в мало контролируемой сфере домашнего персонала куда входят тьюторы, няни, гувернантки и уборщики, рабочие в этом плане тоже понятие широкое в сферу рабочих могут попадать какие угодно исполнители.

Соответственно, здесь не стоит верить только одной статистике от hh, поскольку есть еще и не официальная среда, где таких сотрудников нанимают по договоренности и часто даже без юридически сильного договора там оклады могут быть чуть меньше. Что же касается роста предлагаемых окладов у сотрудников из сферы добычи сырья, то здесь все вполне объяснимо, это сфера ориентирована в большей степени на экспорт, а с учетом заметного ослабления рубля на фоне нефтяных неурядиц ОПЕК, такая динамика не удивляет.

В целом же, объяснить столь заметный рост зарплатных предложений, согласно выводам hh, в целом не так трудно. Как отмечает Алим Бишенов, в большей степени работодатели повысили зарплатные предложения в связи с необходимостью подтянуть их под инфляционную составляющую. Даже если официальные данные не указывают на рост инфляции, по факту ценники в магазинах за год существенно выросли, и для таких наиболее динамичных профессий как разнорабочие и домашний персонал рост оплаты труда наиболее актуален. Текучка кадров здесь заметная, поэтому зарплата должна быть максимально соответствовать реальной картине экономики.

Кстати, добавляет эксперт, можно сказать еще и пару слов об экономике реальный рост зарплат во многом связан с экономическим ростом, из-за пандемии коронавируса объективно во всем мире он замедлился, не обошла эта ситуация и нашу страну. В правительстве сейчас активно реализуют план по восстановлению экономики, что может дать определенные последствия для реализации ранее запланированных проектов, цель которых была как раз способствовать экономическому росту. В этой связи работодатели в своей массе будут вынуждены сдерживать аппетиты соискателей, и как видно из самого исследования hh снижение зарплатных ожиданий самих соискателей это подтверждают. 

Исследование НН вряд ли можно считать репрезентативным для оценки динамики зарплат в России, соглашается и главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Оно, по словам эксперта, ограничено кругом новых предложений, и только тех, которые размещены у рекрутера, и не отражают весь массив существующей оплаты на рынке труда. В данном случае, для характеристики изменений более подходят данные Росстата. Можно спорить о том, насколько средняя зарплата по Росстату отражает действительно массовый уровень абсолютных сумм оплат по стране, ведь в неё включаются и огромные заработки руководителей, и низкие рядовых сотрудников. Но относительное сравнение с предыдущими периодами, изменение, динамика достаточно верны.

По последним опубликованным в июле 2020 г. данным Росстата, среднемесячная начисленная зарплата в мае 2020 г. повысилась на 4%, а в январемае на 6,2% по сравнению с теми же периодами прошлого года, напоминает эксперт. По темпам роста лидирует сфера добычи полезных ископаемых рост на 13,9% май 2020 г к маю 2019 г. (что, кстати, близко к усреднённым данным НН по всей их базе). Особенно выделяется добыча нефти и газа. Здесь зарплата поднялась в мае 2020 г. на 35,9% год к году и даже на 52,9% к апрелю 2020 г. , до 209,4  тыс.руб. Впрочем, удивляться не приходится, в данной сфере оплата превышает среднероссийский уровень в три раза. Но кроме данного сектора, больше нигде рост не дотягивает до «НН-товских» темпов.

И даже в выигравшей от пандемии фармацевтической отрасли  повышение составило «лишь» 7,6% май к маю, указывает Марк Гойхман. Зато строительство потеряло 1,1% уровня зарплат, розничная торговля 4,8%, транспорт 5,3%, гостиницы и общепит 9,1%, сфера отдыха  и развлечений 16,9%. Реальная же зарплата, то есть скорректированная на уровень инфляции, в мае 2020 г. повысилась на 1%, а за пять месяцев на 3,4% по сравнению с теми же периодами прошлого года. А если считать все реальные располагаемые доходы населения, то во втором квартале они упали на 8%, а в первом полугодии на 3,7% по сравнению с теми же периодами 2019 г.

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