В России обнаружили зарплатный парадокс

Согласно итогам мониторинга компании HeadHunter, на которые ссылаются «Известия», размер оплаты труда новым сотрудникам за последний год вырос на 14%. Одновременно, заявили эксперты, запросы соискателей при поиске работы уменьшились с 45,4 тыс. рублей до 44,4 тыс. рублей. Это, в первую очередь, коснулось сотрудников консалтинга и рекламы. В числе же наиболее перспективных, с точки зрения повышения зарплат, вакансий в HeadHunter называют рабочих и домашний персонал.

В июне в годовом сопоставлении предлагаемые новым работникам зарплаты выросли в среднем с 43,4 тыс. до 49,5 тыс. рублей. При этом больше всего выросли предлагаемые зарплаты домашнего персонала — на 36% (с 37 тыс. рублей до 50,2 тыс. рублей). В случае с рабочими динамика показателя составила 31% (с 43,9 тыс. рублей до 57,5 тыс. рублей). При этом негативная динамика отмечалась в сфере страхования (—4%, до 44,5 тыс. рублей), госслужбы (—6%, до 40,3 тыс. рублей) и работе для студентов (—8%, до 33,9 тыс. рублей).

Что же касается соискателей, то они сейчас указывают желаемый доход в среднем на 2% меньше, чем в 2019-м. Сумма за год снизилась с 45,4 тыс. рублей до 44,4 тыс. рублей. Наиболее пессимистично настроены те, кто работает в консультировании: их желаемая зарплата уменьшилась на 10% (с 65,2 тыс. рублей до 58,7 тыс. рублей). На 4% снизили свои ожидания пиарщики и рекламщики (с 51,9 тыс. рублей до 49,8 тыс. рублей). При этом строители, напротив, ждут, что заработают на 4% больше, чем прошлым летом (вместо 65,5 тыс. рублей — 68,2 тыс. рублей).

Вообще, обращает внимание член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов, объективно такое исследование не может отображать полной ситуации на рынке труда по зарплатным ожиданиям. Например, в исследовании делается акцент преимущественно на том, что больше всего выросли предполагаемые зарплаты у тех, кто трудится в мало контролируемой сфере — домашнего персонала куда входят тьюторы, няни, гувернантки и уборщики, рабочие в этом плане тоже понятие широкое — в сферу рабочих могут попадать какие угодно исполнители.

Соответственно, здесь не стоит верить только одной статистике от hh, поскольку есть еще и не официальная среда, где таких сотрудников нанимают по договоренности и часто даже без юридически сильного договора — там оклады могут быть чуть меньше. Что же касается роста предлагаемых окладов у сотрудников из сферы добычи сырья, то здесь все вполне объяснимо, это сфера ориентирована в большей степени на экспорт, а с учетом заметного ослабления рубля на фоне нефтяных неурядиц ОПЕК, такая динамика не удивляет.

В целом же, объяснить столь заметный рост зарплатных предложений, согласно выводам hh, в целом не так трудно. Как отмечает Алим Бишенов, в большей степени работодатели повысили зарплатные предложения в связи с необходимостью подтянуть их под инфляционную составляющую. Даже если официальные данные не указывают на рост инфляции, по факту ценники в магазинах за год существенно выросли, и для таких наиболее динамичных профессий как разнорабочие и домашний персонал рост оплаты труда наиболее актуален. Текучка кадров здесь заметная, поэтому зарплата должна быть максимально соответствовать реальной картине экономики.

Кстати, добавляет эксперт, можно сказать еще и пару слов об экономике — реальный рост зарплат во многом связан с экономическим ростом, из-за пандемии коронавируса объективно во всем мире он замедлился, не обошла эта ситуация и нашу страну. В правительстве сейчас активно реализуют план по восстановлению экономики, что может дать определенные последствия для реализации ранее запланированных проектов, цель которых была как раз способствовать экономическому росту. В этой связи работодатели в своей массе будут вынуждены сдерживать аппетиты соискателей, и как видно из самого исследования hh — снижение зарплатных ожиданий самих соискателей это подтверждают.

Исследование НН вряд ли можно считать репрезентативным для оценки динамики зарплат в России, соглашается и главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Оно, по словам эксперта, ограничено кругом новых предложений, и только тех, которые размещены у рекрутера, и не отражают весь массив существующей оплаты на рынке труда. В данном случае, для характеристики изменений более подходят данные Росстата. Можно спорить о том, насколько средняя зарплата по Росстату отражает действительно массовый уровень абсолютных сумм оплат по стране, ведь в неё включаются и огромные заработки руководителей, и низкие — рядовых сотрудников. Но относительное сравнение с предыдущими периодами, изменение, динамика достаточно верны.

По последним опубликованным в июле 2020 г. данным Росстата, среднемесячная начисленная зарплата в мае 2020 г. повысилась на 4%, а в январе—мае — на 6,2% по сравнению с теми же периодами прошлого года, напоминает эксперт. По темпам роста лидирует сфера добычи полезных ископаемых — рост на 13,9% май 2020 г к маю 2019 г. (что, кстати, близко к усреднённым данным НН по всей их базе). Особенно выделяется добыча нефти и газа. Здесь зарплата поднялась в мае 2020 г. на 35,9% год к году и даже на 52,9% к апрелю 2020 г. , до 209,4 тыс.руб. Впрочем, удивляться не приходится, в данной сфере оплата превышает среднероссийский уровень в три раза. Но кроме данного сектора, больше нигде рост не дотягивает до «НН-товских» темпов.

И даже в выигравшей от пандемии фармацевтической отрасли повышение составило «лишь» 7,6% май к маю, указывает Марк Гойхман. Зато строительство потеряло 1,1% уровня зарплат, розничная торговля — 4,8%, транспорт — 5,3%, гостиницы и общепит — 9,1%, сфера отдыха и развлечений — 16,9%. Реальная же зарплата, то есть скорректированная на уровень инфляции, в мае 2020 г. повысилась на 1%, а за пять месяцев — на 3,4% по сравнению с теми же периодами прошлого года. А если считать все реальные располагаемые доходы населения, то во втором квартале они упали на 8%, а в первом полугодии — на 3,7% по сравнению с теми же периодами 2019 г.