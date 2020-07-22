Академик рассказал, когда завершится эпидемия коронавируса

Пандемия коронавируса нового типа точно не закончится до новогодних праздников, считает академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев. Он призвал обратить внимание на ситуацию с коронавирусом в мире, только за последние два дня «было 400 тыс. случаев заболевания в мире».

«При этом ВОЗ говорит, что мы ещё не достигли пика, то плато в масштабе пандемии у нас ещё впереди. Люди летают на самолётах, глобализация, поэтому реально до Нового года точно ничего не закончится», - поделился академик. Он уверен, что могут быть и сезонные всплески, как «в Испании или Израиле — по 200—400 заболевших».

По его мнению, сложно сказать ждет ли Россию новая волна заболеваемости, но это точно не одномоментный, а поэтапный и постепенный процесс, сказал Малеев.

Ранее академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев заявил, «первая и единственная волна коронавирусной инфекции нового типа будет продолжаться до тех пор, пока вирусом не переболеет 70-80% населения РФ». Зверев напомнил и о сезонном всплеске ОРВИ, который ожидается осенью и будет связан «не только и не столько с COVID-19», а скорее с другими респираторными заболеваниями.