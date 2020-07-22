Акции дня: Petropavlovsk растет на конвертации

Рынок акций закончил дневную торговую сессию с разнонаправленной динамикой. В лидеры роста вышли бумаги одного из крупнейших золотодобытчиков в России компании Petropavlovsk. За торги они выросли на +9,19% до 29,22 рублей за акцию.



Один из ключевых акционеров Petropavlovsk - компания <Южуралзолото> (ЮГК) приняла решение конвертировать облигации на сумму 28,4 млн долларов в акции. Акционеры считают высокую долговую нагрузку - одной из главных проблем Petropavlovsk. Конвертация поможет ее снизить и поспособствует принятию прогрессивной дивидендной политики компании, предполагают в ЮГК.



Ранее в компании разгорелся корпоративный конфликт. В конце июня акционеры не переизбрали в совет директоров основателя компании Павла Масловского, который практически бессменно руководил организацией последнюю четверть века. В числе претензий акционеров были недостаточные успехи компании на рынке. По их мнению, за последний год прибыль в основном достигалась благодаря росту цен на золото. Эксперты высказывали опасения, что из-за внутреннего конфликта решение вопросов дивидендной политики будет отложено, что рынок может воспринять это негативно.



По мнению аналитиков BCS Express, если доля ЮГК в Petropavlovsk в результате конвертации вырастет на 205 млн акций или до 28,2%, то это способно повлиять на ключевые решения в компании. Эксперты предполагают, что конвертация как раз приурочена к внедрению дивидендной политики. Как ранее сообщал глава Petropavlovsk Павел Масловский, дивиденды могут начать выплачивать в 2021 году.



Индекс Мосбиржи в среду вырос на +0,32% до 2834,65 пунктов. Индекс РТС упал на -0,37% до 1255,1 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 18:57 мск составила 43,86 доллара за баррель (-1,04%). Российская валюта немного слабела - 71,11 рубля за доллар.