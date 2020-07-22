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Аналитики ожидают снижение ставки ЦБ

Москва, 22.07.2020
  • Аналитики ожидают снижение ставки ЦБ

Гавриил Григоров/ТАСС

В результате кризиса, который из-за пандемии коронавируса COVID-19, наблюдается сейчас в России, Центробанк вынужден регулярно прибегать к снижению ключевой процентной ставки.

В предстоящую пятницу Банк России на заседании совет директоров вновь будет принимать решение о действиях в отношении монетарной политики.

По мнению экспертов, ставка вновь будет снижена. Но как сильно – пока неизвестно. Дело в том, что регулятор стоит перед выбором – осторожно понижать ставку на 0,25 п.п. или агрессивно – на 0,5 п.п. Это, прежде всего, будет зависеть от близости инфляции к целевому уровню в 4%.

Напомним, в июне инфляция в РФ ускорилась до 3,2% с 3%, которые фиксировались в мае. При этом, согласно прогнозу ЦБ, этот показатель будет находиться внизу диапазона 3,8-4,8%.

Большинство экспертов отмечают, что в пользу снижения процентной ставки выступает медленный рост инфляции, а также слабая динамика ВВП страны.

Михаил Коган из Высшей школы управления финансами считает, что на пятничном заседании Центробанк будет склоняться к варианту снижения ключевой ставки на 0,25 п. п. – до 4,25% годовых.

«Альтернативный вариант – отсутствие вообще каких-либо изменений. Вряд ли регулятор решится на агрессивное смягчение ставки сразу на 0,5 п.п., хотя оно и будет выглядеть таковым после июньского снижения сразу на 1 п. п. В этой ситуации Банк России, скорее всего предпочтёт сохранить возможности для дальнейших маневров, так как последние данные по кредитованию и активности на потребительском рынке позволяют не торопиться с более активным расширением стимулов и оценить устойчивость начавшегося восстановления», – пояснил эксперт.

В свою очередь Алексей Антонов из «Алор Брокер» вообще уверен, что регулятор в пятницу ограничится лишь вербальными интервенциями в пользу снижения ставки на перспективу. Пока же, по мнению эксперта, снижения не будет.

Как пояснил Антонов, Центробанк, как никто другой, видит слабость текущего макроэкономического равновесия, которое демонстрирует низкую инфляцию только потому, что потребительский спрос не может восстановиться после пандемии коронавируса.

Также он отметил, что маневрирование с мизерной настройкой ставки может быть эффективным лишь в спокойные с точки времени экономического роста времена.

«А в России такие времена, судя по всему, ушли вместе с высокими ценами на «чёрное золото».  Рассчитывать на то, что инфляция достигнет 3% и продержится там хотя бы год, мы бы не стали. И здесь надо понимать, что более низкая ставка никак не поможет в стимулировании роста российской экономики. При этом возможный рост мог бы быть простимулирован напрямую — деньгами из резервных фондов, и это сработало бы лучше, чем снижении ставки», — резюмировал Антонов.

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