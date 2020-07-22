Дегтярев ответил на призыв жителей Хабаровска уйти с поста главы региона

Михаил Дегтярев, назначенный накануне врио губернатора Хабаровского края указом президента РФ, ответил на призывы хабаровчан уйти с поста во время стрима в Instagram.

«Те, кто кричат "Дегтярев уходи"… не уйду. Потому что работать надо! Десять дней край без руководителя, стопка документов у меня на столе высотой в метр», - заявил чиновник. Он также добавил, что в случае его ухода придет другой руководитель и предложил начать работать.

«Уйду я, придет другой. Поэтому давайте временно поработаем, как президент сказал, временно исполняющим обязанности, а 2021 год покажет», — сказал Дегтярев. Он также пообещал в случае оправдания Сергея Фургала «собрать вещи и уехать».

Напомним, 20 июля президент Владимир Путин подписал указ, которым уволил губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, как утратившего доверие, этим же указом временно исполняющим обязанности главы края был назначен 39-летний Михаил Дегтярев. На следующий день чиновник прибыл в регион для «обеспечения функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона». Его приезд в регион был встречен акциями протеста местных жителей, которые потребовали от Дегтярева покинуть край.