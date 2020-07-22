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Эпидемиолог рассказал об адаптации COVID-19 к человеку

Москва, 22.07.2020

Николай Брико – заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ – заявил, что коронавирус COVID-19 легко адаптируется к человеку.

По его словам, способность новой коронавирусной инфекции вызывать заболевание снижается. Однако, как предупредил специалист, сезонный подъём заболеваемости COVID-19 всё-таки будет в ноябре-декабре этого года, передаёт РИА Новости.

«Конечно, все мы понимаем, что самую большую опасность сейчас представляют новые вирусы. И речь идёт не только о COVID-19. Каждый год появляются одна-две новые инфекционные болезни», - пояснил Брико.

Он также считает, что сезонный подъём заболеваемости коронавирусом будет в ноябре-декабре, но выраженность сезонного подъёма не будет очень высокой.

Ранее сообщалось, что академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев заявил, что пандемия коронавируса нового типа точно не закончится до новогодних праздников. Он призвал обратить внимание на ситуацию с коронавирусом в мире, только за последние два дня «было 400 тыс. случаев заболевания в мире».

«При этом ВОЗ говорит, что мы ещё не достигли пика, то плато в масштабе пандемии у нас ещё впереди. Люди летают на самолётах, глобализация, поэтому реально до Нового года точно ничего не закончится», - поделился академик.

Он уверен, что могут быть и сезонные всплески, как «в Испании или Израиле — по 200—400 заболевших».

По его мнению, сложно сказать ждет ли Россию новая волна заболеваемости, но это точно не одномоментный, а поэтапный и постепенный процесс.

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