Конгресс США одобрил проект оборонного бюджета, в который вошли санкции против Nord Stream 2

Палата представителей американского Конгресса одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год. Документ кроме всего прочего предусматривает ужесточение санкций в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», пишут СМИ США.

Уточняется, что за законопроект, который предлагает оборонный бюджет на сумму $740,5 млрд, проголосовали 295 конгрессменов, против выступили 125. Документ был предложен Палатой представителей и предусматривает ряд кардинально новых аспектов обороны, к примеру, на создание фонда для борьбы с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе предлагается выделить $3,6 млрд, на помощь Пентагону в поддержании готовности к пандемии в условиях распространения коронавируса - $1 млрд.

В отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» предлагается пересмотреть уже существующие санкции в сторону их ужесточения. Одна из мер предусматривает введение санкций за «способствование продаже, аренде или предоставлению» трубоукладочных судов для строительства данных трубопроводов. Проект также предусматривает введение ограничительных мер в отношении страховых компаний, которые будут работать с данными проектами, а также арендодателей, предоставляющих помещения для «технической модернизации» судов, связанных со строительством газопровода. $3,8 млрд по проекту бюджета будет направлено на программу «Европейская инициатива сдерживания».

Законопроект в случае принятия может запретить президенту США Дональду Трампу сокращать численность американских военных в Германии и Афганистане и ограничить возможности использования бюджетных денег на строительство стены на границе с Мексикой.