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Ученые назвали три простые меры, которые остановят коронавирус

Москва, 22.07.2020
#Здоровье
#Коронавирус
#Мир
  • Ученые назвали три простые меры, которые остановят коронавирус

Eugene Hoshiko/AP/TASS

Медицинский журнал PLoS Medicine рассказал, как победить коронавирусную инфекцию. Согласно исследованию ученых Медицинского центра университета Утрехта остановить коронавирусную пандемию можно без вакцин и карантинов, соблюдая три простых, но эффективных правила: необходимо регулярно мыть руки, носить защитные маски и сохранять социальную дистанцию с другими людьми. Несмотря на то, что модель разработана на основе данных, полученных в Нидерландах и предназначена для этого королевства, она, по мнению ее авторов, подходит и для других стран.

«Если эффективность этих мер превышает 50%, то можно предотвратить крупную эпидемию»,- уверены голландские ученые.

Согласно этой модели, если население действует сначала медленно, но постепенно все же меняет свое поведение, то количество заражений можно уменьшить, но избежать пика не удастся.

Если власти отреагируют быстро и объявят карантин, но население не будет соблюдать меры личной безопасности, то это только отсрочит, но не ослабит пик заражений. Трехмесячное вмешательство, утверждают авторы исследования, задержит пик максимум на семь месяцев.

Если введенное властями социальное дистанцирование подкрепляется осознанием людьми угрозы их здоровью от коронавируса и соблюдением мер личной безопасности, то масштаб пика по заражениям можно уменьшить даже после отмены мер социального дистанцирования.

«К тому же, эффект комбинации мер личной безопасности, если можно так выразиться, заразителен,- пишут голландские ученые.- Это значит на практике, что COVID-19 не причинит крупных неприятностей в стране, где 90% населения регулярно моет руки и соблюдает правила социального дистанцирования с 25-процентной эффективностью».

Даже при строгом соблюдении личных мер социального дистанцирования трудно полностью избежать контактов с другими людьми. Например, люди, живущие вместе, вынуждены взаимодействовать между собой, что повышает вероятность заражения кого-то из них. Это означает, что локальные небольшие вспышки болезни даже при четком выполнении такой эффективной модели реагирования все равно вполне вероятны.

Ученые из Утрехта считают, что власти должны уделять большое внимание информированию населения о том, как распространяется и ведет себя вирус, и таким образом способствовать осознанию людьми критической роли социального дистанцирования, мытья рук и ношения защитных масок для контролирования эпидемии.

Предлагаемая голландскими медиками модель не всесильна. Она не принимает в расчет демографию, не обращает внимания на далеко не безупречную изоляцию больных COVID-19. Это означает, что заразившиеся могут инфицировать тех, кто за ними ухаживает в медицинских центрах или дома. Модель также не учитывает возможность повторного заражения коронавирусом COVID-19.

С эффективностью ношения защитных масок в борьбе с коронавирусом соглашаются и за океаном.

«Если мы все будем носить защитные маски следующие 4, 6, 8, 12 недель по всей стране, то остановим распространение вируса»,- считает директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд.

С Редфилдом согласен адмирал Бретт Гироир, член комиссии по борьбе с коронавирусом, созданной в Белом доме, и помощник министра здравоохранения США. Он уверен, что распространение пандемии можно быстро остановить при помощи защитных масок и физического дистанцирования.

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