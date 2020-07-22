Курс доллара: укрепление рубля не будет длительным

Во вторник рубль уверенно вырос к резервным мировым валютам благодаря спросу на риск и росту нефтяных котировок. На вечерних торгах Московской биржи курс доллара расчётами «завтра» снизился на 72,00 коп. – до 70,62 руб., что является минимумом с 13 июля. При этом курс евро составил 81,15 руб., что 52 коп. ниже уровня закрытия понедельника. В моменте же евро торговался во вторник по 80,85 руб., обновив минимум с 15 июля.

Таким образом, рубль продолжил заметно укрепляться уже вторую торговую сессию подряд в обеих валютных парах, корректируя снижение прошлой недели.

Мощную поддержку национальной валюте оказали мировые цены на нефть, которые во вторник обновили свои максимумы с 6 марта. Так, вчера вечером нефть марки Brent подорожала сразу на 3,3% – до 44,7 долл. за баррель. Контракты на «чёрное золото» сорта WTI выросли до 41,99 долл. за бочку (+2,89%).

Также триггером для движения рубль вверх выступил вчера возросший аппетит инвесторов к риску. Игроки вновь стали скупать рисковые активы, к которым относится и рубль, на новостях о саммите ЕС в Брюсселе. Результатом долгих и трудных переговоров 27 стран Старого Света стал семилетний план бюджета и фонд помощи, который, по идее, должен купировать последствия кризиса, вызванного пандемией.

Прошедший саммит французский президент Эммануэль Макрон уже назвал историческим. В сущности, так оно и есть: то, что произошло в Брюсселе очень похоже на шаг в сторону давно намечавшейся трансформации Евросоюза из аморфной надгосударственной структуры в конфедерацию, а там, глядишь, и в федеративную державу.

Кроме того, надежны на восстановление мировой экономики связаны с оптимизмом вокруг информации о разработке вакцины от коронавируса. В частности, стало известно, что вакцина от COVID-19, которую разрабатывают учёные Оксфордского университета совместно с фармацевтической компанией AstraZeneca, прошла успешные испытания в своей первой фазе. При этом подчёркивается, что вакцинация привела к выработке у участников испытаний антител к новой коронавирусной инфекции.

Несмотря на уверенную поступь рубля эксперты не верят, что укрепление российской валюты будет длительным. В частности, Михаил Шульгин из компании «Открытие Брокер» отметил, что сейчас мировые торговые площадки, в том числе и валютные работают в ожидании вакцины от коронавируса.

«Это главный фактор для падения доллара и соответственно роста рубля. Также на это фоне пока рвутся вверх и цены на нефть, которые в краткосрочной перспективе могут преодолеть отметку в 50 долл. за бочку. Но так как величина запасов сырья всё-таки велика, а объёмы производства в США растут, то вскоре начнёт дешеветь и нефть. В этой связи мы полагаем, что диапазон 68,00-70,00 в паре доллар-рубль, который ожидается в ближайшие дни, на продолжительное время не задержится и вскоре нацвалюта вновь развернётся вниз», – заявил Шульгин.

Антон Покатович из «БКС премьер» также уверен, что потенциал российской валюты является крайне ограниченным. При этом он считает, что даже в короткую у нацвалюты мало шансов противостоять доллару.

«По нашим прогнозам, сегодня курс доллара будет находиться в коридоре 70,60-71,40 руб., а уже в четверг национальная валюта может можно развернуться к снижению. Этому будут способствовать негативные новости о новых антироссийских санкция и опасения игроков из-за угрозы воникновения второй волны коронавируса», – резюмировал он.

У рубля к третьей декаде июля сформировался тренд на понижение в парах с иностранными валютами, соглашается старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Это связано и с наличием большого бюджетного дефицита, и с политикой Центробанка, и с общей финансовой конъюнктурой, объясняет она. Говоря проще, в текущих условиях России выгоднее слабый рубль, чем сильный - и текущая девальвация носит во многом контролируемый характер.

Ожидание понижения ставки в предстоящую пятницу давит на рубль, прогнозы по санкциям накладывают дополнительный отпечаток на аппетит к риску. Это негативные для «россиянина» катализаторы. В противовес работает нефть и стартовавший очередной налоговый период в РФ. Среднесрочно, ожидает Анна Бодрова, доллар закрепляется в коридоре 70,00-72,50 руб. Далее возможно его некоторое укрепление до диапазона 72,00-75,00 руб.