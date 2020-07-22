Мишустин назвал льготную ипотеку одной из самых успешных антикризисных мер в России

Глава Кабмина Михаил Мишустин в ходе своего выступления в нижней палате российского парламента с отчётом об итогах работы правительства назвал льготную ипотеку под 6,5% одной из самых успешных антикризисных мер в России. По словам премьер-министра, объём выданных кредитов уже превысил 205 млрд руб.

При этом председатель правительства напомнил, что получить льготный кредит на покупку недвижимости можно до 1 ноября 2020 года включительно. При этом ставка действует в течение всего срока ипотечного займа.

Кроме того, Мишустин подчеркнул, что наша страна справляется с коронавирусом COVID-19 и его последствиями лучше многих стран мира. Однако он считает, что бдительность терять нельзя.

«Пока не будет вакцины и не появится надежного лекарства от коронавируса надо быть очень осторожными», – пояснил глава Кабмина.

Он также напомнил, что по двум вакцинам от COVID-19 сейчас уже подводятся итоги клинических исследований. Также Мишустин выразил уверенность, что отечественные разработки по борьбе с коронавирусом станут востребованы не только в России, но и во всём мире.