Названы регионы РФ, за путешествие по которым можно получить компенсацию

Россияне смогут частично компенсировать свои расходы на путешествия по более чем 50 регионам страны.

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте АТОР, компенсация предусмотрена для тех, кто станет приобретать пакетные туры продолжительностью не менее 5 дней и сроками поездки с 15 августа по 20 декабря 2020 года. Стоимость тура должна быть не менее 25 тыс. руб.

При этом под условия акции также подпадают круизные туры с проживанием на корабле. Туристы, которые рассчитывают получить компенсацию за путешествия по стране, необходимо приобретать туры строго на сайтах туроператоров, оплачивая покупку онлайн картой любого банка, но только платёжной системы «МИР».

При покупке тура от 25 тыс. до 50 тыс. руб., на карту покупателя вернётся 5 тыс. руб. За тур стоимостью от 50 ты. до 75 тыс. руб. компенсация составит 10 тыс. руб., для туров дороже 75 тыс. руб. – 15 тыс. руб.

В числе регионов, за путешествие по которым можно получить компенсацию:

Архангельская область, Астраханская область, Башкортостан, Бурятия, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Кабардино-Балкария, Калужская область, Камчатский край, Карелия, Кемеровская область, Костромская область, Красноярский край, Ленинградская область, Мордовия Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Пермский край, Приморский край, Псковская область, Ростовская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Татарстан, Тверская область, Тульская область, Тюменская область, Удмуртия, Ульяновская область, Хабаровский край, Хакасия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Челябинская область, Ярославская область.

Кроме того, компенсация будет предоставляться за покупку туров вне высокого летнего сезона (даты туров с 1 октября до 20 декабря). Сюда, согласно документу Ростуризма, войдут:

Алтайский Край и Республика Алтай, Калининградская область, Краснодарский край, Крым и Севастополь, Ленинградская область, Московская область, Ставропольский край, а также Москва и Санкт-Петербург. Два последних города вошли в список с тем условием, что здесь продукт будет комбинированным – максимально 2 ночи в столичном городе и не менее 3 – в ином субъекте РФ.

Между тем, россияне рассказали, где планируют провести свой отпуск. Согласно итогам совместного исследования сервисов Работа.ру и Сберавто, наши граждане в 2020 году вынуждены выбирать российские направления при планировании своего отпуска. И самыми популярными направлениями для этого россияне назвали Крым, Санкт-Петербург и Сочи.

Подробно об этом можно прочитать в материале «Эксперт online».