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Обновлена статистика по заболевшим коронавирусом в мире на утро 22 июля

Москва, 22.07.2020

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших коронавирусной инфекцией нового типа к утру 22 июля превысило 14,9 миллиона человек в 188 странах мира.

По информации проекта, в мире заражены 14 906 602 человека, суточный прирост заразившихся составил около 205 тысяч. Число безвозвратных потерь за весь период пандемии равен 615 754 инфицированных, выздоровели более 8,4 миллиона человек.

Самой пострадавшей от пандемии страной являются США, которые находятся на первом месте мирового антирейтинга по заболевшим, число которых приближается к 3,9 миллиона. На второй позиции находится Бразилия (2,1 миллиона человек), далее следует Индия, где инфицированных насчитывается 1,1 миллион человек. Россия сохраняет четвертое место. В стране в общей сложности 783,3 тысячи инфицированных.  На пятой строчке ЮАР (381,7 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Перу, Мексика, Чили, Великобритания и Иран.

В США насчитывается 141 992 летальных исходов от коронавируса. Самая высокая смертность – более 10%, выявлена в странах Европы, наиболее пострадавших от пандемии.

В России за последние 24 часа выявлено 5842 новых случаев, всего зафиксировано 783 328 случаев заражения вирусом, более 562 тысяч пациентов успешно поправились, число летальных исходов - 12 580. В России в общей сложности было сделано более 25,4 миллиона тестов на коронавирус.

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