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Россияне рассказали, где планируют провести отпуск

Москва, 22.07.2020
#Туризм
#Общество
  • Россияне рассказали, где планируют провести отпуск

Россияне в основном поедут в отпуск по традиционным маршрутам, а иностранцы уже оценили отдых на Чукотке, российском Севере, где можно увидеть тюленей, моржей, китов, медведей в естественной среде обитания

Юрий Смитюк/ТАСС

Согласно итогам совместного исследования сервисов Работа.ру и Сберавто, на которое ссылается РИА Новости, наши граждане в 2020 году вынуждены выбирать российские направления при планировании своего отпуска. И самыми популярными направлениями для этого россияне назвали Крым, Санкт-Петербург и Сочи.

"По данным опроса 83% респондентов отметили, что планируют провести отпуск в России, а 17% рассчитывают на отдых за границей", — отмечается в исследовании.

В открытом вопросе предлагалось уточнить, в какие города отправятся жители России. Самыми популярными ответами стали города Крыма — их указали 12% опрошенных. 9% отправятся в путешествие в Санкт-Петербург, а 8% — в Сочи или Адлер.

В рейтинг популярных направлений также вошла Москва — там отпуск планируют 7% респондентов. 4% участников исследования отправятся отдыхать в Анапу, 3% — в Краснодар. Из зарубежных направлений жители России чаще всего указывали Турцию (3%), Минск (2%), Таиланд (2%) в случае их открытия для туристических поездок. Остальные 50% участников опроса отмечали другие города в России и других странах.

Результаты этого исследования абсолютно логичны, поскольку вопрос с границами будет решаться как минимум до сентября, а тратить отпуск на двухнедельный карантин в ряде государств отдыхающие вряд ли захотят, говорит эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Само собой, полагает он, что постепенно жесткость условий пребывания в той или иной стране будет снижаться, но на данном этапе нет четкого понимания, когда именно.

К примеру, Испания фиксирует 400%-ный рост числа заболевших после снятия ограничительных мер. Сложной ситуация остается и в других европейских странах. Переговоры с Турцией по вопросу открытия границ пока что еще в процессе согласования и неизвестно, сколько еще они продлятся. Выезжать за границу через Минск в условиях политической нестабильности в Белоруссии в преддверии выборов также не самая удачная мысль. Поэтому по сути остается только внутренний туризм.

Проблема в том, что на черноморских курортах, особенно на материковой части, уже фактически негде развернуться. Там и так скопилось огромное количество отдыхающих, и их число в августе будет только увеличиваться за счет удаленных регионов. Загруженность гостиниц Москвы и Санкт-Петербурга сейчас не более 40%, но эти города не являются приоритетными вариантами для отпуска летом.

Исходя из этого, можно утверждать, указывает Алексей Кричевский, что гостиничный бизнес в Краснодарском крае постепенно восстанавливается. Но вопрос о том, выдержит ли он такой наплыв посетителей, даже при помощи посуточной частной аренды, остается открытым. Цены на отдых вернулись к докризисным значениям, равно как и авиабилеты в другие регионы – на Алтай, Калининград, Петербург. Поэтому уместным будет выждать хотя бы несколько недель до полного понимания ситуации с наиболее популярными у россиян курортными направлениями и уже после этого делать выбор в пользу того или иного места отдыха.

Наиболее экономичным вариантом по сравнению с ажиотажем на юге страны эксперту видится выжидание до сентября или принятие решения об отдыхе в начале августа. Эпидемиологическая ситуация в России постепенно улучшается, поэтому вероятность того, что самые ходовые маршруты отдыха будут доступны уже с середины августа, постепенно растет.

В России очень много направлений, которые полюбились иностранцам, но россияне не все их знают, добавляет управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман. Кроме Крыма и Сочи есть Калининград, есть Карелия с прекрасной рыбалкой и отдыхом на островах. На Русском Севере проходят специальные фото-туры, где можно увидеть северное сияние, сделать прекрасные снимки или снять отдельный домик-шатер со стеклянной крышей. Камчатка и Байкал, города-миллионники: Нижний Новгород, Казань, Новосибирск, Екатеринбург.

Активно развивается туризм на Алтае – как экологической направленности, так и медицинского направления. Есть туры по «Золотому кольцу» - путешествия на теплоходе, совершенно незабываемые впечатления. В конце концов, сейчас особой популярностью пользуются туры выходного дня – когда из крупного города (Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Казани и других) можно совершить автобусный тур до ближайших старинных городов и поселков.

Туризм развит и в самых отдаленных уголках нашей страны – например, на Чукотке организуются выезды, когда можно увидеть полярных медведей, китов и тюленей, заключает эксперт. А некоторые иностранцы считают очень хорошим вариантом отдыха путешествие по России на поезде – по Байкало-Амурской магистрали. У нас в стране огромный выбор возможностей для отдыха на любой вкус и кошелек.

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