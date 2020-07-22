Искусство маленьких рывков

Российское правительство, начавшее работу в январе этого года, построило ее, исходя из пяти базовых ценностей, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин, впервые отчитываясь перед депутатами Госдумы о результатах своей деятельности.

«Мы начали свою работу исходя из пяти базовых ценностей. Первая – выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей людей. Действовать открыто, вести диалог на основе взаимного уважения и доверия. Далее – подавать пример этичного поведения. Далее – работать, невзирая на ведомственные границы, командой. И очень важно, что результат должен быть важнее формальных процедур и регламентов», - подчеркнул премьер-министр.

Стоит отметить, что обновленное правительство имело неплохую стартовую базу. По словам главы кабмина, в начале 2020 года у России были «хорошие предпосылки для рывка»: почти 8 триллионов рублей в Фонде национального благосостояния, минимальный уровень инфляции и безработицы, низкий госдолг и приличных объемов золотовалютные резервы. Но все планы смешала пандемия: на первое место вышла стабилизация текущей обстановки, поддержка населения и бизнеса.

Меры поддержки населения оказались беспрецедентные: семьи, в которых воспитывается 26,5 миллионов детей получили в общей сложности около 600 миллиардов рублей. Не осталась без внимания и ситуация на рынке труда. Мишустин подчеркнул, что с 1 апреля число безработных, официально зарегистрированных в службах занятости, выросло в 3,5 раза: сейчас их около 3 миллионов человек. При этом люди, потерявшие работу после 1 марта (а это больше 1 млн человек) получили дополнительную поддержку в виде повышенного пособия по безработице. Причем все меры правительство распространило и более чем на 13 тысяч индивидуальных предпринимателей, закрывших свое дело после 1 марта: всем им назначено максимальное пособие в размере МРОТ.

Таким образом, во главу угла ставилась в первую очередь поддержка населения. При этом во многих странах вокруг подобного подхода велись бурные дискуссии: кого же нужно спасать в первую очередь – граждан или бизнес? Эксперты полагают, что российский выбор был оправдан.

«В условиях кризиса поддержка именно социальной сферы (кроме стимулирования экономического развития) крайне важный аспект. Социальная сфера - это пенсии, пособия, различные виды помощи наименее обеспеченным гражданам. Если их не поддержать, то они сократят потребление, что скажется на экономическом росте», – поясняет директор по развитию Young Group Social Евгения Кузнецова, – «Когда гражданин не покупает ничего, кроме самого необходимого, это негативно сказывается на разных отраслях – промышленность работает «на склад», товары людьми не приобретаются. Поэтому основа – это потребительский спрос: важно поддержать социальные направления».

Обоюдная польза

При этом и основная цепочка, обозначенная правительством, также сохранялась: обеспечение благосостояния граждан за счет сохранения экономической активности в стране. Поддержку получили как крупные компании, так и средний и малый бизнес.

Для этого власти, например, запустили программу целевого (на выплату зарплаты) кредитования под нулевой процент. По словам премьер-министра, банки заключили по этой схеме порядка 40 тысяч кредитных договоров примерно на 93 миллиарда рублей. А в июне появился еще один механизм: кредиты, которые погасит государство, в случае, если компания-заемщик по максимуму сохранит рабочие места (не менее 90%).

Малый и средний бизнес также получил льготы, касающиеся выплаты налогов и страховых взносов. Причем часть из этих мер будет носить не временный, а постоянный характер.

«Для всех субъектов малого и среднего предпринимательства в два раза, беспрецедентно, с 30 до 15%, уменьшены страховые взносы с заработных плат, которые превышают один МРОТ. Это постоянно действующая мера, которая не просто помогла такому бизнесу пережить сложный период, но и дала возможность успешно развиваться и дальше», - пояснил Михаил Мишустин.

Заветные метры

Еще один яркий пример попадания в двух зайцев: программа льготной ипотеки. С одной стороны, строительный сектор, серьезно просевший в начале пандемии получил покупателей, с другой – те россияне, которые задумывались о покупке жилья, но не могли себе этого позволить по прежним ставкам, при планке в 6,5% смогли обзавестись заветными квадратными метрами.

«Это одна из самых успешных антикризисных мер. Выдано 80 тыс. кредитов на сумму свыше 205 млрд рублей. Видя её востребованность, мы увеличили размер кредита по программе до 6 млн рублей в целом по стране, а для жителей Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – в два раза больше, до 12 млн рублей», - заявил депутатам Михаил Мишустин, отметив, что до введения новой льготной программы ипотечный сегмент просел к апрелю на 30%. А к июню число заемщиков выросло на 31%.

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, в ситуации с ипотекой сработало сразу несколько факторов: никогда еще таких низких ставок по ипотеке не предлагалось, многие граждане рассматривают покупку недвижимости как инвестицию и способ спасти накопления от девальвации, а также сработал эффект отложенного спроса. После снятия режима самоизоляции банки отметили настоящий бум спроса на ипотечные кредиты – заемщики реализовали спрос, который был «заморожен» в апреле и мае из-за карантина.

При этом не исключено, что столь успешная программа получит продолжение. По словам премьер-министра, финальное решение об этом, а также об условиях будет приниматься осенью. Мишустин добавил, что очень важным является продолжение направления снижения ставок.

По мнению Артема Деева, это вполне возможно. «Центробанк недавно заявил, что видит условия для дальнейшего снижения ключевой ставки. Это может произойти уже на ближайшем заседании в пятницу, когда регулятор может опустить ставку до 4-4,25%. Это приведет к тому, что средняя ставка по стране снизится ниже 8% - такой показатель правительство закладывало в программу «Жилье и городская среда» только на 2024 год», - отмечает эксперт.

Дальновидный инвестор

Со стройкой, правда, уже инфраструктурной, правительство связывает и дальнейшие планы, которые дадут импульс последующему развитию экономики.

«В своей экономической политике государство должно быть дальновидным инвестором. Несмотря на то что практически все перевозки – и грузовые, и пассажирские – пока до конца не восстановились, мы видим в транспортной отрасли большой потенциал», - заявил Мишустин, сообщив, что в портфеле правительства сейчас 19 инфраструктурных проектов.

«Каждый транспортный проект дает мультипликативный эффект в смежных отраслях. Среди этих проектов – расширение БАМа и Транссиба, завершение ЦКАД и строительство трассы Европа – Западный Китай», - добавил премьер-министр. Правда позже, отвечая на вопросы депутатов, он добавил, что планы по строительству дорог, конечно, настолько масштабные, что даже возникает вопрос: «А сможем ли мы все это построить?».

Собственно, для этого нужны инвестиции. Как и для дальнейшего развития экономики в целом и решения задач, поставленных президентом. Они, по словам главы кабмина, позволят запустить новые проекты, создать рабочие места, поддержать интерес к внедрению перспективных технологий. «Важно запустить новый инвестиционный цикл и добиться улучшения делового климата», - заявил Мишустин, отметив три основных направления работы: разработку механизма реализации крупных инвестпроектов, создание «стабильных и понятных правил» для поэтапного улучшения делового климата и изучение деятельности институтов развития, а при необходимости – и их перезапуск.

«Нужно посмотреть, что конкретно делает каждый из них. Какие есть проекты и результаты. И если понадобится, перезапустить их или создать новые инструменты для поддержки перспективных направлений», - пояснил российский премьер, отметив, что сейчас меняются требования ко всем элементам государства.

Рывок в отдельных направлениях

Начав с идеи «рывка», который из-за пандемии оказался отложен, Михаил Мишустин развил эту тему и в постановке дальнейших задач. Правда, обозначив отдельные векторы движения. И в первую очередь речь идет о цифровой сфере.

«Нам необходим технологический рывок. Нужно развивать новые направления, в том числе искусственный интеллект», - заявил премьер-министр, напомнив, что правительство уже подготовило комплекс мер по поддержке отрасли. Причем обкатывать их премьер предложил в условиях экспериментальных режимов – пресловутых «песочниц».

Еще одно перспективное направление – туристическое. По словам Мишустина, масштабные мероприятия, такие как ЧМ по футболу, явно способствуют наращиванию турпотока. Но такие события, увы – не частое явление. А сейчас отрасль и вовсе находится в сложном положении и поддержать ее предлагается в том числе, «открывая новые возможности для внутреннего туризма».

Премьер-министр напомнил, что участникам рынка уже предоставили субсидии на 3,5 млрд рублей. А обеспечить именно внутренний «туристический рывок» призваны дополнительные 15 миллиардов, которые правительство решило выделить на развитие отечественной индустрии гостеприимства. Причем здесь снова будет запущена схема обоюдной пользы: россиянам, которые предпочтут отдых на родине, обещают кэшбэк в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Естественно, инфраструктурой, IT и туризмом круг возможностей не ограничивается. Обращаясь к депутатам Михаил Мишустин подчеркнул, что текущая цель – повысить инвестиционную привлекательность всех 85 субъектов РФ, «найти для каждой территории какие-то особые точки роста». Само правительство некоторые уже наметило, хотя пока их поиск больше похож на выявление болевых точек.

Однако, процесс пошел, и, хочется надеяться, что реализация поставленных задач выльется если не в «рывок», то, по крайней мере в уверенное движение на подъем.