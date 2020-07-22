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Россиянам будут компенсировать отдых внутри страны

Москва, 22.07.2020

По заявлению премьер-министра Михаила Мшустина, правительство планирует компенсировать от пяти до 15 тысяч рублей туристам, отдохнувшим в некоторых российских регионах в этом году. По его словам, список регионов уже составлен Ростуризмом. Заявление прозвучало в ходе выступления чиновника в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2019 год. Он также сообщил, что этих целей из бюджета уже выделили 15 миллиардов рублей.

Программа, позволяющая частично вернуть туристам средства, потраченные на отдых в России в текущем году, заработает уже в августе, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). В организации рассказали также, что вернуть средства можно будет в виде кэшбека на карту платежной системы «МИР».

В АТОР пояснили, что для возврата средств необходимо приобрести тур по определенному Ростуризмом перечню регионов России и оплатить его банковской картой платежной системы «МИР».

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