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Россияне назвали самые ожидаемые фильмы года

Москва, 22.07.2020
  • Россияне назвали самые ожидаемые фильмы года

Chris Pizzello/Invision/AP

Фонд кино совместно с Wanta Group и Аналитическими системами провели опрос среди российских любителей кино, в котором выявили самые ожидаемые фильмы года.

Возглавил рейтинг американский драматический фильм режиссёра Ники Каро «Мулан», который является игровой версией одноименного диснеевского мультфильма.

На втором месте – кинокомикс производства Marvel Studios «Чёрная вдова» режиссёра Кейт Шортланд со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Замыкает тройку лидеров британо-американский комедийный боевик режиссёра Мэттью Вона, основанный на комиксах «The Secret Service» «King's Man: Начало», пишет «Российская газета».

При этом картина Кристофера Нолана «Довод», на которую владельцы кинотеатров по всему миру возлагают большие финансовые надежды, ожидают всего лишь 9% респондентов.

Несмотря это, на именно «Довод» показал самое высокое соотношение числа тех, кто готов посмотреть фильм в кинотеатре, к числу осведомлённых о его выходе. А таковых оказалось 11%.

Отечественные ленты также попали в число ожидаемых. Среди них лидируют приключенческий фильм-сказка Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь: корень зла» (16%) и драматический фильм режиссёра Данилы Козловского «Чернобыль» (11%).

Кроме того, опрос показал, что более трети респондентов планируют пойти в кинотеатры сразу ж после их открытия. При этом каждый второй согласен на повторный просмотр ранее уже выходивших фильмов, если кинотеатры не смогут предложить интересные киноновинки.

Среди таких картин «Джентльмены» Гая Ричи, «Мстители: Финал» Энтони и Джо Руссо, «Джокер» Тодда Филлипса, «Лёд 2» Жоры Крыжовникова и «Т-34» Алексея Сидорова.

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