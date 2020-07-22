Синоптики обещают тёплую осень

Пасмурная, дождливая погода, которая в последние дни накрыла почти весь центр России, уже в ближайшее время должна смениться стабильной и комфортной климатической обстановкой.

Об этом в интервью газете «Известия» рассказал ведущий научный сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его данным, оставшаяся часть лета, а также осень будут тёплыми.

Погода в Центральной России во второй половине лета

По данным центра «Фобос», которые озвучил Тишковец, во второй половине лета 2020 будет заметно теплее и спокойнее чем в первой.

При этом метеоролог напомнил, что июнь стартовал с места в карьер – первые дни были очень жаркими. Но зато выпало рекордное количество осадков. Так в Москве был «смыт» «мокрый» рекорд 100-летней давности – в период с июня до середины июля выпало 252,7 мм осадков или более чем 100% от климатической нормы.

По данным Тишковца, несмотря на то, что и сейчас в регионах центра страны пока холодно и дождливо, вскоре солнце выглянет из-за туч и в целом вторая половина лета будет более ровной, как по среднему температурному фону, так и по количеству выпавшей небесной влаги.

Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха до конца августа будет близкой к норме (плюс 20-25) или даже выше её. Так, например, в последнем календарном месяце лета, воздух станет прогреваться до плюс 21-26. Дождей же выпадет примерно на 20% меньше обычного. Так что август 2020 будет более благополучным месяцем, что конечно же, не может не радовать.

Прогноз погоды на осень 2020

Комфортная, тёплая климатическая обстановка, которая ожидается в большинстве российских регионов до конца лета, сохраниться и осенью 2020.

Согласно долгосрочным прогнозам, в период с сентября по ноябрь аномальное тепло накроет Русскую равнину. По данным центра «Фобос», в первом месяце нынешней осени среднесуточный температурный фон будет выше нормы примерно на 1 градус, во втором (октябре) – сразу на 2 градуса, а в последнем (ноябре) – и вовсе сразу 5 градусов.

Но в этом, как подчеркнул Тишковец, есть и свои минусы. Например, повышенная температура воздуха увеличивает риск возникновения лесных пожаров. Кроме того, продлится сезон активности клещей.

А вот аномально тёплую зиму синоптики в этом году не ждут. И если в декабре трескучих морозов будет не так уже и много, то уже январь будет соответствовать климатической норме.

«В это время года всем нам хочется мороза, снега. И зима 2020 не подведёт, порадовав больше, чем прошлая», – резюмировал Тишковец.