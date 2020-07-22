Снижение ставок в России подходит к концу

В ближайшую пятницу состоится очередное заседание Центрального банка России, на котором будет принято решение по ключевой ставке. В этом году, во многом из-за резкого замедления экономики в связи с пандемией, регулятор перешел от умеренно жесткой монетарной политики к агрессивным действиям по ее снижению.

Однако участники рынка полагают, что цикл снижения ставок подходит к концу.

Банк России действительно сделал уже достаточно много, в апреле ключевая ставка была снижена на полпроцента, а в июне сразу на процент. Таким образом, сейчас показатель находится на историческом минимуме на отметке 4,5%.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что процесс смягчения монетарной политики на этом заседании может быть завершен. ЦБ, по их мнению, снизит ставку еще на четверть процентного пункта и оставит ее на этом уровне как минимум до конца года.

Впрочем, рассматривается и другой сценарий – регулятор не станет ничего менять, оставив себе возможность для еще одного снижения до конца года.

Долговой рынок, который обычно служит наиболее ярким индикатором ожиданий действий регулятора, также указывает на отсутствие значимых решений.

С начала месяца доходности облигаций федерального займа находятся в боковике. Судя по всему, участники торгов уже заложили все возможные варианты в цены и теперь ждут от Эльвиры Набиуллиной новых сигналов.

Министерство финансов, которое планирует за квартал разместить долговые бумаги на триллион рублей, решило на этом фоне изменить тактику. С начала июля Минфин проводил аукционы, на которых предлагал инвесторам только бумаги с плавающим купоном и, надо сказать, смог разместить рекордные объемы.

На валютном рынке также нет серьезных изменений, что косвенно подтверждает ожидание завершения цикла смягчения.

Иностранные инвесторы не видят существенного потенциала роста стоимости гособлигаций и уже не скупают рублевые активы так активно, как во втором квартале.

Многое в решениях ЦБ РФ будет зависеть еще и от инфляции. В июне она выросла до 3,2%, однако остается под давлением, и этот фактор пока позволяет центробанку чувствовать себя более свободно.

По оценкам экспертов Citi, рост потребительских цен возможен только в случае бурного восстановления экономики, но в банке считают, что регулятор вернется к нейтральной политике только в конце следующего года.

Аналитики другого банка, Goldman Sachs, полагают, что в долгосрочной перспективе инфляция будет продолжать снижаться, а экономическое восстановление займет достаточно много времени. В связи с этим эксперты полагают, что центробанк может понизить прогноз по инфляции с 3,8-4,8% до 3,8-4,2%.

Кроме того, в Goldman Sachs допускают, что в пятницу ставка может быть снижена сразу на 0,5%.

В целом же, действия Банка России пока укладываются в общую картину мира. Центробанки подавляющего большинства стран активно снижают ставки, чтобы помочь экономике.

В развитых странах ставки и вовсе зачастую находятся на отрицательной территории, правда, действенность такого подхода пока не доказана. Снижение ставок изначально в теории подразумевает, что потребители будут больше тратить, так как возможностей для накопления становится меньше.

Тем не менее, согласно исследованию, проведенному израильским Университетом имени Бен-Гуриона, нулевые процентные ставки могут в большей степени заставлять людей тратить, чем отрицательные.

Выводы, сделанные авторами, могут дать центробанкам мира основания повременить с дальнейшим снижением стоимости заимствований, пишет агентство Bloomberg.

В России действия Центрального банка уже оказали влияние на экономику. Ставки по кредитам начали существенно снижаться, правда, ставки по вкладам по традиции падают быстрее.

Вероятно, из-за этого люди начали забирать свои деньги из банков. По итогам июня депозиты физлиц в банковской системе снова сократились, об этом говорится в докладе Банка России о развитии банковского сектора.

Вопрос только в том, куда направятся эти деньги: под подушку или на биржу, где риски потерь весьма велики.