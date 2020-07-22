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В России за сутки выявили 5862 заразившихся коронавирусом

Москва, 22.07.2020

В России за последние 24 часа выявлено 5862 инфицированных новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах РФ. 1516 (25,9%) новых пациентов не имели клинических проявлений болезни, передает оперштаб. В общей сложности в РФ зафиксировано 789 190 случаев коронавируса.

Выписаны из российских больниц за последние сутки 9 669 человек, в общей сложности выздоровело 572 053 пациентов. Число летальных исходов за сутки составило 165 человек, в общей сложности от коронавируса нового типа за все время эпидемии умерло 12 745.  Общее количество активных случаев в стране сейчас составляет 204 392.

Последние несколько дней с России наблюдается устойчивая тенденция по снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией: 20 июля - 5940 случаев, 19 июля - 6109. Показатели стали самыми низкими за последние 2,5 месяца.

Самой пострадавшей от пандемии страной являются США, которые находятся на первом месте мирового антирейтинга по заболевшим, число которых приближается к 3,9 миллиона. На второй позиции находится Бразилия (2,1 миллиона человек), далее следует Индия, где инфицированных насчитывается 1,1 миллион человек. Россия сохраняет четвертое место. В стране в общей сложности 783,3 тысячи инфицированных.  На пятой строчке ЮАР (381,7 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Перу, Мексика, Чили, Великобритания и Иран.

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